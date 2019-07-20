天文台一度發出黃色暴雨警告　短期內廣泛地區受大雨影響

天文台在今（20日）中午12時10分發出黃色暴雨警告訊號，是24小時內第三次發出黃色暴雨警告訊號；下午1時30分，天文台取消黃色暴雨警告。雷暴警告仍然生效。 天文台指，香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續；天文台預測未來九天都持續有驟雨。

天文台在上午11時42分的雷達雲圖顯示，一道雷雨區正逐漸迫近本港。（天文台）

渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

現時天文台錄得攝氏30.9度，相對濕度為78%。天文台指，一股西南氣流正為本港帶來驟雨及雷暴，預料下午及今晚天氣大致多雲有驟雨，初時雨勢頗大及有狂風雷暴。

據九天天氣預報，天文台預測未來一連九日都有幾陣驟雨，最高氣溫主要維持在攝氏32度。天文台指，一股西南氣流會在明日為本港帶來炎熱的天氣，受高空擾動影響，隨後兩三日有驟雨。預料高空反氣旋會在下周後期覆蓋本港，本港天色好轉。

天文台又指，熱帶氣旋丹娜絲會在今明兩日橫過朝鮮半島並演變為溫帶氣旋。而在今天正午十二時，熱帶風暴丹娜絲集結在首爾之西南偏南約340公里，預料向東北偏北移動，時速約22公里。