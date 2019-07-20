【逃犯條例】深圳20男稱出席集會「睇表演」　半場離開稱上廁所

修訂《逃犯條例》爭議不斷，建制派今日（20日）於金鐘添馬公園舉辦「守護香港」大集會，並邀請多名建制派重量級元老、明星等到場聲援，大會公布有達31.6萬人出席。《香港01》記者現場所見，現場有多個手提內地各省「同鄉會」旗幟的「市民」出席，其中有為數大約20人的「深圳猛男」也有參加，坦言來港出席「睇表演」，不過他們下午6時已經返回海富中心，準備乘車離開，但向記者解釋「我要上廁所」，但他們卻步入港鐵金鐘站。

各市各鄉各鎮各村的同鄉會，在香港人多勢眾，更成為今日建制派「守護香港」集會的中流砥柱。（方家遠攝）

今日「守護香港」集會由藝人「肥媽」瑪利亞及陳百祥做司儀，不少政界人物上台聲援支持。記者現場所見，有不少出席者於集會開始後約40分鐘，已開始經離開，在往灣仔方向，有一批批穿上白衫或藍衫、部分手持藍底白字「支持警察」紙張步行離開。

由於不少人拒回應記者問題，記者未有表露身分，向操普通話的參加者查詢離去原因，當中有人對記者說：「我們有其他地方要去，現在離開。」又向記者說其他省份的參加者，大多聚集在大會所設的「E區」欣賞表演。

今日不少找警員合照。（梁煥敏攝）

現場所見，添馬公園草地的「E區」，大部分人有提着「同鄉會」橫額，當中包括廣東同鄉會、梅州同鄉會、寧波同鄉會等。在場的軍裝警員「淪為」拍攝的佈景板，不少人走近跟他們拍照，部分警員面帶尷尬笑容。下午約6時，即集會進行了約一半時間，已有集會人士離開，他們步行往行人天橋，前往海富中心方向，記者走近時發現，當中絕大部分為長者或操普通話人士，部分人稍稍離開公園範圍後，便拿出內地熱賣的煙枝牌子吞雲吐霧。

約20名來自深圳的男子提早離開，他們口說是到海富中心上廁所，但卻步向海富中心內的港鐵站離開。（梁煥敏攝）

我們（提早離開）要上廁所，睇陳百祥不如睇我哋好過啦，呢度仲多靚仔。 一名來自深圳的集會出席者

記者曾多次向各人查詢去向，可是絕大部分人均不欲多言。當中一班穿上同一件藍衫、超過20人男子隊承認來自深圳，今日前來是「看表演」，他們向記者説：「外面有表演睇，有陳百祥，未完場你可以去睇吓。」問到他為何只欣賞節目1小時便離開時，他説：「我們要上廁所，睇陳百祥不如睇我哋好過啦，呢度仲多靚仔。」笑着離開，雖然他們口說「去洗手間」，但卻徐徐步向海富中心內的港鐵站離開。