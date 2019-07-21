【721遊行】遊行者不欲再見暴力衝突發生：唔希望學生受傷

近月香港爆發連串反對修訂《逃犯條例》的示威衝突，雖未造成嚴重死傷慘劇，但暴力事件卻非社會各界所樂見。民陣今日(21日)再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。傍晚遊行人士突破警方防綫，已佔據警察總部及金鐘夏慤道海富中心外的馬路，令人擔心會否又再發生嚴重衝突。 不少參加遊行人士表示，示威行動持續是迫於無奈的，因港府未有回應市民訴求，促請政府高層可以出來與市民對話，同時不希望再引發更多警民衝突，不欲見到有包括學生等人在衝突中受到傷害。

中年市民：父母官不要迫年青人行錯路

80年代由內地廈門來港的55歲盧先生，他與89歲坐輪椅的媽媽一同上街。盧先生表示，當年嚮往香港的民主生活才會來港，故堅持反對《逃犯條例》修訂草案，由6月9日的遊行開始以來，所有遊行都有參與。

他說：「內地的制度只是控制別人，不是聆聽市民的聲明」，認為多次遊行，政府應該已經明白香港人的聲音，對內地司法制度的不信任，「我自己也四年多無回內地了。」

對於有人建議行動升級，盧先生直指不敢說同意，但又覺得他們是迫於無奈採取行動，「我唔希望學生受傷，但他們並非無理取鬧，官員應該是父母官，不要老竇迫仔行錯路。」他期望政府能夠鼓起勇氣，成為獨立調查員委員會還所有市民一個清白。

示威者和警方都要克制

應屆大學畢業生廖先生稱，以往市民遊行，政府都不作回應，不少惡法也通過了，今次市民多次遊行同樣得不到回應，只好升級行動。被問到他認為如何做會更好，他直言警方應該更克制，不應圍堵示威者，「而較前線的示威者如果見到暴力事件發生，都需要少少克制。」

不過，他又補充謂，「但一個咁長時間抗爭、情緒咁高漲下，雖然（示威者的行動）進取，但都需要咁樣去表達。」他表示，最希望用「和理非」的方式去表達，不希望有衝突發生，但坦言是「迫出來的」，直指政府必須出來回應群眾。

今年76歲的陳太太與丈夫一同參與遊行，她狠批警察如同「扑頭黨」，又直言不希望有暴力場面發生，不欲再見到有人受傷。她認為，特首林鄭月娥和警務處處長盧偉聰應與市民對話，回應訴求。

黃任匡表示，現時可以令局面改變的已經不是示威者，而是政府「解鈴還需繫鈴人」。（鄭翠碧攝） 黃任匡：不可放棄戰友、籲港人勿與抗爭者割裂 醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡醫生認為，政府應正式撤回逃犯條例，及成立獨立調查委員會，「唔可以放棄戰友，委員會可以檢視暴動定性，亦可以撫平社會傷口。」 對於近日警民衝突，他直言是無可避免，因為多月來政府對市民訴求充耳不聞，沒有正面回應，「我自己未必會採取嗰啲方法，但絕對明白同體諒呢啲抗爭者，亦都覺得佢哋同我地係一樣嘅。」他又指，國際傳媒普遍不會直接訪問一些主張獨立和激烈抗爭的示威者，亦不會刊登其署名文章，但近來一些大型的外國傳媒也改變，「因為國際社會都睇得到，當個政府唔理市民嘅訴求，有人會萌生獨立嘅意念、暴力抗爭嘅諗法係必然嘅。」 他預計，今晚亦會有激烈衝突，但他呼籲香港人不要與抗爭者割裂，「因為佢哋同我地一樣，都係喺絕望中前進嘅香港人。」 被問到未來的路可以如何走下去，他直言，現時可以令局面改變的已經不是示威者，而是政府「解鈴還需繫鈴人」，「要諗解決辦法嘅唔係我哋，而係政府，應該問林鄭想匿埋到幾時。」