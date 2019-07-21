【721遊行】王宗堯再上街：我相信形形式式的抗爭有用

由6月起的反對修訂《逃犯條例》連串抗爭，大大小小的遊行中都有藝人王宗堯的身影，今日他再現身民陣遊行，跟隨遊行人潮來到金鐘。他指繼續上街，因「我相信形形式式的一些抗爭活動都是有用的。」他重申今次警方為不反對通知書設限，亦不會限制到市民繼續前行，他又溫馨提醒大家要注意安全。

民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。（盧翊銘攝））

由6月起的反對修訂《逃犯條例》連串抗爭，大大小小的遊行中都有藝人王宗堯的身影，今日他再現身民陣遊行，跟隨遊行人潮來到金鐘，他指繼續同行，因「我相信形形式式的一些抗爭活動都是有用的。」他認為，今次不反對通知書設限，亦不會限制到市民繼續前行，他又溫馨提醒大家要注意安全。

藝人王宗堯現身民陣遊行，認為「我相信形形式式的一些抗爭活動都是有用的。」（鄭秋玲攝）

王宗堯戴上黑超、一身黑衣低調前行，但仍被市民認出，對於合照要求來者不拒。對於近日在上水跟沙田的示威中有武力衝擊，令部分人不認同，他認為，「不斷地有一些紛爭出現，是政府最想見到的事。」他今日仍然同行，因「相信「戰場」不單單只在網上、不單單只在遊行、亦不單單只在勇武或和理非。今次大家抗爭的目標好清晰，但做法好多樣。」