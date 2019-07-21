【元朗黑夜】元朗站白衣人毆打市民　港鐵列車不停元朗站　已報警

西鐵元朗站大堂有大批白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民，網傳有人聲稱要追打剛參與民陣發起的反逃犯條例修訂回家的市民，惟現場所見並非只追打特定市民。 港鐵稱已因應元朗站大堂出現突發事件報警，西鐵綫列車一度不停元朗站，港鐵其後宣布，於11時20分恢復於元朗站上落客；港鐵又指，沒有職員受傷。 有市民多次致電999報案熱線及元朗警署報案室，惟一直未能接通。

網傳有人在元朗追打參與反修例遊行後回家的市民，現場所見，數十名身穿白衣的人士以棍棒、雨傘及竹枝等物件追打市民，從元朗站大堂追打其他市民至月台，更追至車廂內，港鐵將該列列車暫停。

在場市民表示已多次報警，但半個多小時仍無警員在場，亦未見港鐵職員在場協助或阻止；亦有市民表示，曾撥打999報案熱線及元朗警署報案室，惟未能接通。

港鐵回應傳媒查詢時指，因應元朗站大堂出現突發事件，西鐵綫列車來回方向不停元朗站，同時安排列車在元朗站接載乘客離開元朗站。西鐵列車其後於11時20分回復正常服務。

至晚上11時半，有人將幾袋不同顏色的T shirt擺元朗站的椅，有乘客落車替換。（香港01記者攝）

消息透露，部份元朗居民早於昨日（20日）已收到消息指，有元朗的社團人士號召於今日召集數以百計的人，追擊元朗著黑衫帶口罩者，但強調不會前往其他地區追擊反修例示威者。