【元朗黑夜】白衣人毆市民　港鐵譴責暴力　無列出報警後警方回應

周日晚上，元朗大批身穿白衫的人士，用藤條、長棍、鐵通追打西鐵站的市民，跟衝入元朗站月台甚至車廂內打人，但現場無任何警察。港鐵周一凌晨發聲明譴責暴力，指控制中心在10點47分報警，一度安排列車不停元朗站。但港鐵聲明無寫明，報警後警方的回應及行動。

港鐵聲明全文

發生在西鐵綫元朗站的暴力事件

7月21日晚上約10時45分，西鐵綫元朗站職員發現車站大堂有人發生爭執，車站職員隨即通知車務控制中心，控制中心於10時47分報警。隨後元朗站大堂發生衝突，期間車站的消防警報被啓動。

因應元朗站的突發情況，為確保其他乘客安全，車務控制中心於晚上10時56分安排西鐵綫來回方向的列車不停元朗站，同時嘗試安排列車在元朗站接載乘客離開，但由於元朗站月台上有列車因車門受阻未能離開，因而未能成功安排空載列車到元朗站。

當時已經有一架列車停在元朗站往屯門方向的月台，其後月台亦有發生衝突，該列車於11時14分開出。

車務控制中心於11時19分恢復西鐵綫於元朗站停車。

元朗站大堂其後再次發生衝突，控制中心於11時44分安排西鐵綫來回方向的列車不停元朗站。因應警方要求，元朗站於11時55分關閉。

今次是突發事件，當時港鐵車站內的職員人數有限，他們已即時聯繫車務控制中心以配合所需的車務調動。由於站內有大批人士打鬥，車務控制中心得悉情況後亦即時通知警方尋求協助。

港鐵公司行政總裁金澤培博士說：「港鐵強烈譴責昨晚（7月21日）在鐵路範圍發生的暴力事件，並將全力配合執法機關的調查。同時我代表公司，向受傷的乘客致以深切慰問，並對乘客的經歷深表遺憾。」