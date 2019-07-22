【元朗黑夜】港鐵稱爭執後2分鐘即報警　「過一段時間」警才到場

修訂《逃犯條例》引起連串示威，大批白衣人在元朗站內攻擊市民記者，最少36人受傷，有市民表示報警後未見警員到場，批評警方來得太遲。 港鐵車務營運總管鄭群興今日（22日）出席港台節目《千禧年代》時指出，根據閉路電視元朗車站的月台及大堂昨晚均有出現爭執及打鬥，港鐵職員已於晚上10時47時報警，但警方在一段時間才到達現場，更坦言：「都耐架！」 他指出，對昨日的暴力事件表示譴責，並向受傷乘客致以深切慰問，又對乘客的經歷深表遺憾。

元朗有大量身穿白衫的人士，在西鐵站毆打市民。（香港01記者攝）

鄭群興指出，昨日職員於昨上10時45分時，發現車站有人爭執，並於10時47分報警，現時警方設有鐵路警區，港鐵職員可利用專線電話直接聯絡警方。

他指出，當時已透過專線電話報警，警方聲稱即時派員。不過，被問及警員何時才到場，他直言準確時間要查問元朗站職員，但他坦言：「都耐架，過左一段時間。」他續指，自己昨日在車務控制中心一直都很「心急」，希望警方能盡快趕到。

他又指，昨晚列車曾兩度不停元朗站，是港鐵決定以免再有乘客於車站出入受傷。直至晚上11時55分，港鐵因應警方要求決定關閉元朗站。

未收到港鐵職員受傷報告

他又指，根據其閉路電視，車站的月台及大堂均有出現爭執及打鬥，暫未收到港鐵職員受傷的報告。他又指，港鐵已派出工程人員檢查設施，有4部閘機被水浸壞，消防設施亦有損毀，幸而今日元朗站仍能正常運作。

他指出，今日不同車站已加派職員，特別是西鐵線範圍。由於港鐵車站人流眾多，他呼籲大家能顧己及人，不要做暴力行為。