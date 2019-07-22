【元朗黑夜】一夜多處爆衝突　一文睇清政府、建制、泛民如何回應

修訂《逃犯條例》引發連串示威及衝突，昨日﹙21日﹚港島遊行結束後，部份示威者入夜後在上環與警方發生衝突，及後元朗多個地點有大量白衣人以襲擊途人，兩處均有多人受傷。 衝突事件過後，泛民及建制兩大陣營，港府及警方分別作出回應，不過對兩件事件的篇幅、用詞均有所不同。《香港01》整理各界回應，以作回顧。

警方FB無提及元朗事件 政府FB連番轉發警方帖文

昨夜至今，港府及警方分別都發出新聞稿譴責上環衝突及元朗暴力事件，兩則新聞稿均同時譴責兩件事件，並均以譴責上環衝突作開頭，而政府發出的新聞稿關於西環衝突的篇幅明顯較多。

而社交媒體方面，21日傍晚6時至22日早上10時，政府新聞網Facebook一共發佈7則帖文，當中5則均為轉發警方聲明的帖文，多為有關西環及中聯辦示威事件，只有一則關於元朗暴力事件。而警方Facebook在同一時段僅發出4則帖文，均未提及元朗襲擊途人事件。

▼政府、警方回應包圍中聯辦、上環、元朗衝突▼

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民建聯發文轟上環示威者「分離分子」 譴責元朗事件僅一段

昨日港島遊行後，部份示威在位於西環的中聯辦聚集，稍晚時間在中環一帶於警察發生衝突，後警方以淚彈及布袋彈清場。晚上建制派集中譴責示威者向中聯辦外投擲雞蛋等行為，其後對元朗事件亦有少量回應。

當中前特首梁振英昨夜連續發出4則帖文，嚴詞譴責示威者，並指「這些敗類必將受到法律的嚴懲、歷史的唾棄。」梁又要求包毛孟靜在內的泛民議員回應「是否支持暴徒（或你們口中的義士）塗汚國徽？」而就元朗事件，梁亦有表示要「嚴厲譴責」、「暴力不是解決問題的辦法」等，但只有一則相關帖文。

民建聯昨在Facebook上發佈長400多字、分5段的聲明，指要對「激進暴力民族分離分子瘋狂侮辱國家民族行為」予以強烈譴責。而其後對元朗事件則只有一段60字的文字，用詞亦明顯較溫和。

經民聯、工聯會、自由黨等建制政黨亦均有兩件事件作出譴責聲明，惟多側重於「挑戰國家主權」、「塗污國徽」等。

▼建制派回應包圍中聯辦、上環、元朗衝突▼

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泛民立會議員聯合譴責元朗暴力 要求見林鄭

而泛民方面，民主派立法會議員22日凌晨發表聯合聲明，譴責警方失職，「令元朗淪為黑社會治港」，要求立即與特首林鄭會面。多位泛民立法會議員及區議員均集中譴責元朗造成市民、記者及立法會議員受傷的暴力事件。毛孟靜斥「咁樣打人真係咩世界」，未有回應梁振英。不過大部份泛民未有回應中聯辦被包圍、塗鴉一事。

公民黨立法會議員陳淑莊指，「何君堯同石鏡泉睇吓你哋啲好事，警鄕黑已成功獨立」，似回應《經濟日報》副社長石鏡泉7月20日在「撐警」集會上發表的「攞藤條打仔」喻對付示威者言論。

元朗當區泛民區議員杜嘉倫發出多則帖文，指有市民見大批黑社會聚集，報警要求處理，而999報案中心竟回覆「驚就唔好出街」。杜表示元朗泛民區議員翌日會到元朗警署抗議。

▼泛民回應包圍中聯辦、上環、元朗衝突▼