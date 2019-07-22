【元朗黑夜】警鐵路應變部隊諾9分鐘到場　白衫人施襲期間無出動

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批身穿白衣的人士追打市民，惟警員遲遲未到場，致多名市民遇襲受傷。港鐵今日凌晨指，元朗站職員於晚上10時45分發現大堂有人爭執，控制中心於兩分鐘後報警，惟站內已發生流血襲擊事件。 翻查資料，警務處於去年底成立「鐵路應變部隊」，負責「即時介入處理影響鐵路系統的恐怖襲擊及其他重大事故」，並承諾在接報後9分鐘內到達現場。不過，港鐵指到大約10時53分，方有「個別警員」到場了解；最後大約11時15分，配備全副裝備的警方支援終於到場。 根據昨晚的現場片段，未見有鐵路應變部隊的身影，警方發言人指，由於鐵路應變部隊昨晚於港島區車站「進行巡邏及處理突發事件」，未能即時抵達元朗站處理其他案件，並指鐵路應變部隊將會於西鐵站加強巡邏。

昨晚有身穿白衫的人士，進入元朗站攻擊途人。（資料圖片）

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鑑於世界各地針對鐵路系統的恐襲事件愈趨頻繁，鐵路應變部隊於去年12月23日正式執行職務，以「即時介入處理影響鐵路系統的恐怖襲擊及其他重大事故」。根據《警訊》介紹，部隊「具備反恐能力」，專責在鐵路系統中高調巡邏，地點包括主要的鐵路站、重要設施，以及一些高風險地方。節目又提到，鐵路系統每日載客量近500萬人次，「萬一發生襲擊事件，後果可以很嚴重」。

報警後6分鐘僅「個別」警員到場

根據港鐵所指，昨晚10時45分發現元朗站大堂有爭執，47分報警，之後大堂爆發衝突，53分有「個別警員」到車站了解情況，而配備全副裝備的警員，則於大約11時15分到達，港鐵特別職務總經理鄭群興今早形容，報警後警方要「一段時間」才到場，期間有繼續聯絡對方。下午警務處處長盧偉聰見傳媒時則指，10時45分已接到報案，到約10時52分有兩名軍裝警員到場，但由於未有足夠裝備，未能處理事件，於是離開尋求協助，約11時20分有支援部隊到場，與港鐵說法有不同。

昨晚站內未見有鐵路應變部隊身影。（資料圖片／香港01記者攝）

事實上，鐵路應變部隊承諾，在接報的9分鐘內到達現場；而且該部隊的裝備較一般軍裝警員多，巡邏時帶有一支半自動的衝鋒手槍、胡椒噴霧、警棍、防火面罩；部隊行動時的裝備更加多，包括防彈頭盔、防彈背心、MPX衝鋒槍。

因應元朗站的情況，昨晚港鐵於10時56分，安排列車不停元朗站，至11時19分恢復服務。不過，該站大堂之後再爆衝突，11時44分再次不停元朗站，並於11時55分關站。

鐵路應變部隊行動時配備不少裝備（香港01製圖）

翻查資料，鐵路應變部隊隸屬鐵路警區，部隊編制34名人員，當中包括1名督察、1名警署警長、8名警長及24名警員，成員有機場特警、飛虎隊、反恐特勤隊和衝鋒隊經驗。另外，部隊每日會於早上5時半至凌晨1時半，在93個港鐵站（不包括高鐵站以及輕鐵線）巡邏。換言之，事發時仍是部隊的執勤時間，不過翻看昨晚現場片段，未見有部隊的身影。

鐵路應變部隊成立後，今年1月曾經出動，當時港鐵旺角站發生縱火案。警方發言人指，由於鐵路應變部隊昨晚於港島區車站「進行巡邏及處理突發事件」，未能即時抵達元朗站處理其他案件，而鐵路應變部隊將會於西鐵站加強巡邏。