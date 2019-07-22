【元朗黑夜】警方元朗區指揮官：無情報黑社會攻擊市民　留意事態

修訂《逃犯條例》引起連串示威，大批白衣人在昨日（21日）元朗站內攻擊市民記者。元朗區議員黃偉賢等人到元朗警署抗議，批評警方及黑社會連成一線管理香港社會。 他們到場後，要求元朗區指揮官李偉文總警官接信，擾攘一段時間後，李偉文最終現身。對於網上正流傳，有黑社會今日下午會在元朗出沒，他指出，網上有不同謠言及資訊，暫時無情報指有黑社會份子會外出攻擊市民。

約20人在中午11時半於元朗警署抗議，批評警方與黑社會合作。 （歐嘉樂攝）

約20人在中午11時半於元朗警署抗議，他們手持「警黑合作，市民遭殃」、「警方縱容，黑幫橫行」、「警黑共管，香港玩完」的海報，批評昨日在場警方沒有執法。就現場所見，立法會議員尹兆堅、朱凱迪、鄺俊宇，連同數十名市民一同示威。

他們帶備請願書，要求元朗區指揮官李偉文接信。不過，經交涉後，警方先後只願派出代表或分區指揮官，亦不願到場外接信，引起在場人士不滿。最後示威者進入警署，繼續要求接見李偉文，經交涉後，代表稱指揮官要先「換衫」，最後擾攘約十分鐘才現身。

示威者要求元朗區指揮官李偉文總警官接信，惟曾對方遭拒絕，只願派出其他代表，最後他們進入警署抗議。 （歐嘉樂攝）

無情報指有黑社會份子會外出攻擊市民

被問及元朗居民今日能否安全、人手能否充足，李偉民指出，警方會有策略地調配元朗區所有警員，街上仍然會有警方巡邏。

對於網上正流傳，有黑社會今日下午會在元朗出沒，李偉民坦言，一直在各方有留意事態發展，但由於網上有不同謠言及資訊，部份無從根據，未必屬實，暫時無情報指有黑社會份子會外出攻擊市民。

元朗區指揮官李偉文總警官指出，暫時無情報指有黑社會份子會外出攻擊市民。 （歐嘉樂攝）

警方正馬不停蹄地調查

他又指，經昨日事件後，案件已交由總區重案組接手，並馬不停蹄地調查，若鎖定了對象便會作出拘捕，希望市民能繼續給予支持及信心。他又指，若警方同時收到太多報案，或難以接線，但會用盡其他溝通渠道，歡迎市民舉報。

區議員質疑警方「放水」

元朗區議員黃偉賢指出，他曾看見警方與黑社會「搭膊頭」，關係良好，明言他們必定知道黑社會的部署，惟昨日他們仍然「嘆慢板」，質疑他們刻意「放水」。他又指，他已在元朗區議會工作30多年，至今已不能再相信警方。其間他一度啜泣。

鄺俊宇：元朗最黑暗的一日

鄺俊宇形容，昨日事件是元朗最黑暗的一日。他指出，昨晚曾到警署，要求與指揮官見面，惟對方以正開會為由而拒絕。對於立法會議員何君堯曾指白衣人是保鄉衛族，朱凱迪說，元朗同樣是當區居民的家，他形容，元朗人亦不會退縮。

尹兆堅說，市民已對警方失去尊重，希望有良心的警署辭職。