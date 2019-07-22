【康宏風暴】再有多名前高層遭廉署起訴　涉嫌串謀詐騙周三提堂

康宏環球控股捲入廉政風暴事件又有新進展。繼有股壇醫生之稱、康宏前董事曹貴子早前被廉署起訴後，廉署今﹙22日﹚發佈新聞稿指，已落案起訴康宏環球﹙前稱康宏金融﹚多名前高層，涉嫌在該公司以收購一間投資公司期間，以及在發行債券期間串謀詐騙。 上述被告將於7月24日﹙星期三﹚在東區裁判法院應訊。而曹貴子，因涉嫌與該勾當有關早前被廉署起訴一項串謀詐騙罪名，亦將於周三應訴。

在康宏前高層在收購一間投資公司期間涉嫌串謀詐騙一案中，兩名被告分別為陳麗兒，前康宏首席財務總監；以及陳毅凱，前執行董事，同被控一項串謀詐騙罪名。

廉署指，曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於案發期間商討有關信盈國際的潛在收購計劃。信盈國際於英屬處女群島註冊成立，由曹貴子持有55%的股份，主要從事資產投資並提供顧問服務。而股權披露文件顯示，曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東，並非其董事。

控罪指曹貴子、陳麗兒和陳毅凱涉嫌於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、上市公司康宏以及其董事局及股東：

a) 隱瞞或沒有披露根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)曹貴子屬上市公司康宏的主要股東或董事； b) 隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易； c) 導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於二○一六年九月五日收購信盈國際。

人稱「股壇醫生」的康宏前董事曹貴子5月被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名。﹙資料圖片﹚

股權披露文件顯示，曹貴子在收購期間只是上市公司康宏的小股東，並非其董事。康宏財務為上市公司康宏的非直接全資擁有的附屬公司，主要業務是提供貸款和專有投資。

前高層涉嫌在公司發行債券期間串謀詐騙

而康宏前高層在發行債券期間涉嫌串謀詐騙一案，三名被告分別為麥光耀，康宏前執行董事；陳麗兒，前財務總監；黃淑安，前經理；以及李易明，鼎成證券總經理。

控罪指四名被告涉嫌於20146月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、上市公司康宏以及其董事局及股東：

（i）導致上市公司康宏與鼎成簽訂協議書，聲稱委聘鼎成為配售上市公司康宏發行的債券的配售代理； （ii）安排鼎成與康宏証券簽訂協議書，聲稱委聘康宏証券為該等債券的分配售代理； （iii）隱瞞或沒有披露康宏証券事實上是該等債券的真正配售代理，而根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》），康宏証券為上市公司康宏的關連人士； （iv）隱瞞或沒有披露就該等債券的配售事宜而擔任配售代理時，根據《上市規則》鼎成為上市公司康宏的關連人士；及 （v）導致上市公司康宏透過鼎成向康宏証券就配售該等債券，支付合共超過四千九百六十萬元的佣金。

廉署指，在接獲有關涉嫌觸犯《防止賄賂條例》及《證券及期貨條例》的投訴後展開調查，其後並於2017年12月與證監會採取聯合行動。

案發時，康宏理財是於聯交所主版上市的公司。鼎成證券及康宏証券投資服務有限公司（康宏証券）同為證監會持牌公司。