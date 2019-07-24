【維港泳2019】小飛魚三兄妹拍住上迎戰　逆線游維港興奮欲試

單焯峰、單焯基及單倩三兄妹，絕對是父母眼中的驕傲。穿上泳裝，他們於水中來去自如，輕盈的泳姿，則是苦練的成果。他們雖然年紀相若，泳術亦有高下，但兄妹之間沒猜忌比較，反而並肩同行，感情要好。 維港泳將於10月舉行，他們正積極練水備戰，期望可刷新個人成績紀錄。是次賽道首次改由灣仔出發，以尖沙咀星光大道為終點，這三位「小飛魚」坦言期待興奮，「好想快啲落水挑戰」。

三兄妹均是「飛躍新世界」可持續發展社區計劃成員，獲免費專業運動培訓，三人亦發揮所長，參與維港泳挑戰自我。（盧翊銘攝）

大哥12歲遊維港泳 同屆最年輕

18歲的大哥焯峰一身小麥肌膚色，散發陽光男孩氣息，他7年前首度參賽，當時年僅12歲，是同屆維港泳中最年輕泳手。新手上場戰戰兢兢，唯有跟隨大隊前進，但身經百戰後，他已掌握當中竅妙，期望今次可再下一城，挑戰最佳個人成績（Personal Best），「上年17分鐘左右，今次想再超前！」焯峰認為，渡海泳甚有挑戰性，年復年參與其中，是希望可以挑戰自己，不斷進步。

他本身亦是三項鐵人運動員，更於去年起，加入香港代表發展隊，雖然本身訓練排得密密麻麻，但他也不忘抽空加緊練水，亦會將心得與弟妹分享。

單家一門三泳將，三妹單倩（左）、大哥單焯峰（右前）及二哥單焯基（右後）今年一齊挑戰維港泳。（盧翊銘攝）

弟妹憶初嚐維港泳都遇難題

兩個弟妹也充滿運動細胞，亦是游泳好手。眼見大哥成功橫渡維港，17歲的焯基及16歲的單倩亦相繼加入，挑戰自我。二哥焯基雖然比較白皙，但泳術也絕不遜色，三兄妹一同躍入水中，速度不相伯仲。焯基是校內泳隊隊長，但他自言不擅長距離游泳，首兩年參與維港泳時難免感到吃力，但他積極鍛煉耐力後，個人成績已由30分鐘躍升至去年的18分鐘。



三妹則是勤力型，日夜加操也不言休，她笑說首次參加渡海泳時曾經失策，試過游錯方向，結果浪費不少時間，雖然如此，但她不氣餒，也正如她從游水領略所得的人生態度：「有時好辛苦，會想放棄，但會諗返自己都努力咁耐，就會提醒自己。」

單家一家六口相處融洽，父母不時鼓勵子女發展自己興趣，媽媽（右）笑說，細女兒（左三）不畏水，希望可以與哥哥姐姐一起暢泳。（盧翊銘攝）

三兄妹鬥游水 輸了要請吃東西

游泳的熱誠，會互相感染。小時候媽媽經常帶他們前往泳池及沙灘，無心插柳下三兄妹開始萌生興趣，亦各自於學界賽事獲獎無數，家中的牆壁更貼滿彪炳的戰績成果。三位「小飛魚」日花不少時間，練水提升泳術，「雖然每日都練到好夜，9、10點先返到屋企」，但無阻情誼，他們有空相聚時總離不開游泳的話題，也間中互相比併較勁，三妹哈哈大笑指：「邊個輸，就要請嘢食」，盡顯淘氣本色。



陪伴子女受訪的單爸爸則表示，當初並無刻意培養子女習泳，「畀佢哋自由發展，最重要係自己鍾意。」他又趁三兄妹下水示範時笑謂，大哥首度挑戰渡海泳時，三妹擔心不已，「大哥一跳落水，佢就喊到完場為止」，當日的小妮子如今亦亭亭玉立，更與兄長結伴參與渡海泳，他感到欣慰：「開心佢哋搵到自己興趣同目標。」

展望未來，大哥希望可晉身至三項鐵人港隊，代表本港出賽，他又望著身旁蹦蹦跳跳的四妹，瞇著眼笑說，「希望佢6年後、12歲嗰陣，我哋四兄妹可以一齊參加。」

本港年度體壇盛事「新世界維港泳」將於10月27日舉行，今屆賽事採用全新路線，首度移師灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，並以尖沙咀星光大道為終點。今屆亦增設不同組別，除本身的「競賽組」、「優悠組」和途程5公里的「國際組」外，亦增設「大學盃」，邀請本港11間大學的學生以隊際形式參賽。凡12歲以上的合資格泳手均可參加，有興趣市民可由即日起，至下月21日下午5時報名申請，詳情可瀏覽大會網頁。

「新世界維港泳2019」

日期：2019年10月27日(星期日)

時間：上午8時

名額：共4000個 (競賽組：700個/ 優悠組：3300)

公開報名日期：即日起至8月21日下午5時

查詢及網址：「新世界維港泳」官網

主辦單位：香港業餘游泳總會 (新世界發展有限公司冠名贊助)