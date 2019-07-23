私家醫生參加普通科門診公私營協作計劃　獲發放服務費增加125元

醫院管理局今日（23日）公布，因應最新的綜合消費物價指數，調高參加普通科門診公私營協作計劃（門診協作）向私家醫生發放的服務費，由每名病人每年最高3,283元上調至3,408元，即增加125元，增幅約3.8%，生效期追溯至今年7月1日。參加計劃病人須繳付的費用，則繼續維持為醫管局普通科門診每次收費的50元。

醫管局發言人指出，今次調整幅度是根據政府統計處《消費物價指數月報》內刊出的綜合消費物價指數（醫療服務）去釐定，按2018年7月至2019年6月期間的指數變動去計算調整金額。參加計劃的私家醫生每年為每名病人提供最多10次的資助診症，可獲的金額會由3,283元上調至3,408元，即增加125元，增幅約3.8%，生效期追溯至今年7月1日。參加計劃病人須繳付的費用，則繼續維持為醫管局普通科門診每次收費的50元。



醫管局發言人稱，門診協作計劃現已在全港18區推行，病人可以於全港任何地區選擇心儀的家庭醫生。截至今年6月底，計劃共有超過400名私家醫生參與，為逾32,000名參加計劃的普通科門診病人提供診症服務。發言人續指，醫管局所有公私營協作計劃均使用「電子健康紀錄互通系統」（互通系統）作為運作平台，有意參與門診協作或其他公私營協作計劃的私家醫生及病人，需登記使用互通系統才可以參與計劃。