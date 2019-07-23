【李鵬逝世】《六四日記》難產　出版人鮑樸：全放上網　無意再版

前中共中央政治局常委、國務院總理李鵬昨日（22日）逝世，享年91歲。在2010年，前中共中央總書記趙紫陽政治秘書鮑彤的兒子鮑樸，在香港開設的新世紀出版社取得一份270多頁，聲稱是李鵬在六四時期寫的日記，內容透露「鄧小平提出戒嚴，要準備流點血」，被指是李鵬為自己辯護，認為主要決策都是由鄧小平作出。不過這本「禁書」在出版前突然剎停。 《香港01》今日（23日）聯絡到鮑樸，他表示，當年是受到北京的一些壓力，所以未能出版書本，惟現時已不覺得需要再版日記，「內容在網上都可以找到。」

中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤的兒子，鮑樸在香港開設新世紀出版社。（BBC圖片）

1989年發生六四事件，時任中共中央政治局常委兼國務院總理李鵬簽署戒嚴令，多年來被指是六四事件中的主導人物。不過鮑樸在2010年6月取得一份長達270頁，相信是李鵬的日記，透露是時任中央軍事委員會主席鄧小平決定派軍隊進入北京，以及實施戒嚴，「要準備流點血。」書中李鵬否認要為六四負上主要責任，認為主要決策都是由鄧小平作出，但李鵬對該書的真實性一直沒有表態，既無否認、也沒有承認。

不過，該本名為《李鵬六四日記》的書本最終難產，未有面世。鮑樸今日（23日）向《香港01》再次談及事件，他直認是當時是受到北京所給的一點壓力，「他們是打着李鵬的名義，也打着國家出版社的名義來跟我談判，但實際上我不知道是什麼單位的。」另外有質疑內容是否真假，他當時自己也不能夠確認，「因為文件是從出版社收到，但某程度官方也向讀者證實了它的真實性了。」

鮑樸至今仍然認為內容是非常重要文件，讓人們了解整個對六四的形成及過程，「沒有這個東西人們就無完整地了解六四。」惟他覺得日記的內容在網上已經廣泛流傳，故出版的意義已經不大。他說：「出書的目的就是讓公眾接觸到（六四）這些材料，（這些）已經上網了，我也收到200多篇李鵬日記的評論了。除非，人們重新關注六四問題，有新研究、有新的材料。」

鮑樸的出版社原定在2010年6月出版《李鵬六四日記》，但其後因北京壓力需停止。

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鮑樸在2010年6月底接受訪問時則表示，未能夠出書是因為「版權問題」。他指出，有人將李鵬日記的材料供給他的出版社，其後又有聲稱擁有這些材料的出版權，令他不得不停下出版工作。

已離世的支聯會前主席司徒華，看過相關材料後曾評價「主兇是鄧小平，李鵬不過是幫兇」，但也認為李鵬並非好人。