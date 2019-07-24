【特快公屋編配】上樓捷徑！　計劃開始接受申請　8月12日截止

現時公屋輪候時間長達5.5年，房屋署已推出新一期「特快公屋編配計劃」，為一眾基層市民提供「上樓捷徑」。 「特快公屋編配計劃」於昨日（23日）起接受申請，截止日期為8月12日，房屋署已向所有合資格申請者發出邀請信。值得留意是，雖然入住有關單位有機會獲租金優惠，亦能更快「上樓」，但當中可能涉及曾發生慘劇的「凶宅」，又或者是地理環境較差的不受歡迎單位，申請者須仔細注意相關細節。

新一期的「特快公屋編配計劃」，將於2019年7月23日起至8月12日止接受申請。（資料圖片）

透過「特快公屋編配計劃」，符合資格的申請者，可獲得提早入住公屋單位的機會。合資格申請者共分三類，包括持有有效公屋申請，而其登記日期為2018年3月31日或之前；符合公屋申請的七年居港年期規定，以及持有有效編配機會的申請者。據房署資料，合資格人士的公屋申請編號在 G1420296-3 至 U0442843-5 或之前。

單位包括「凶宅」

據過去經驗，每年都會有約1,000個公屋單位納入計劃。有關單位或曾發生自殺、意外死亡事件、被追討欠債、受白蟻等蟲患影響，甚至曾發生兇殺命案、具心理影響事件等。參考去年資料，上期計劃合共有1,300個公屋單位，當中有4個單位曾經發生兇殺案。

位於荃灣石圍角邨石桃樓17樓的一個單位，於去年首次「上榜」列入特快編配計劃單位，雖然該單位只聲稱曾發生自殺或意外死亡事件，但翻查資料，2016年7月底曾發生少妻斬夫案，妻子曾在廚房揮菜刀狂斬丈夫10刀，其後攀窗跳樓身亡。

石圍角邨石桃樓於2016年發生過一宗倫常慘案，案發單位的地板沾上血迹。（資料圖片）

有機會獲租金優惠

根據規定，願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定。

參考去年計劃，首批690個單位中，最平的單位月租只需約1,201元。該單位位於沙田沙角邨綠鷺樓16樓，曾在02年發生兇殺案，去年已是第二年上榜，房署提供8個月半租優惠，即月租或低至801元。

首三年不能調遷

房署要求，在租約生效起計的三年內，申請者和家庭成員不能要調遷。同時，申請者於揀選單位後，亦要即時簽署一份承諾書，承諾首三年內不可要求調遷。

首三年買居屋 將被視為白表申請

在計劃下成功獲編配公屋單位的申請者，在首三年內，若以綠表申請購買居屋或房協的資助出售房屋，在編排選樓次序時，將被為白表申請者，而其購買的單位，亦會計算在白表申請者的配額內。

購買單位後，申請人須把公屋單位交回房委會。