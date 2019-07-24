【逃犯條例】護士發仇警論遭工會公開「篤灰」　被轟做法似追數

警民衝突加劇，周日（21日）發生的元朗襲擊事件，數十名市民被白衣人攻擊逾30分鐘，沒有警察協助，更有人聲稱要成立民間自衛隊，表明不相信香港警察。香港護士總工會及香港政府華員會護士分會前日（22日）發新聞稿提到，一名姓趙疑似護士，在社交媒體上講到要脅警察的言論，要求醫管局、伊利沙伯醫院及護士管理局徹查事件並澄清，新聞稿更附上涉事人社交媒體截圖，包括她曾就讀的學校，社交媒體帳戶等等。 有人在社交媒體專頁《HA Secrets》上質疑其做法不當，不但未有證實事件，更把涉事人資料傳到各病房，形容做法似「追數」及「報復式」。香港政府華員會護士分會主席蘇肖娟回覆，工會一向有相同做法，把聲明傳真到病房，更表示促當局交代，「對個同事係好，如果佢無做咁嘅事咪好囉，我哋為佢澄清呀。」

涉事截圖為新聞稿附件，附件未有遮蔽任何資料。（新聞稿提供）

女子FB帖文發文教怎對警察病人

一名趙姓女子在個人Facebook上表示，「點鬧啲警察，點同佢哋講道理都無用，都唔識聽人話」、「以後你入醫院，我一定喪搓你，生Tube你，插Folley係條尿道中間打Balloon，做OT唔落麻醉藥，呢啲係你哋嘅榮幸」。涉事人在個人資料一欄提到自己在伊利沙伯醫院任註冊護士。香港護士總工會及香港政府華員會護士分會稱因為網上廣傳相關資料，影響護士形象，要求醫管局、伊利沙伯醫院及護士管理局徹查及澄清。

涉事截圖為新聞稿附件，附件未有遮蔽任何資料。（新聞稿提供）

「HA Secrets」帖文斥兩大工會惡意打擊同業

有護士在社交媒體上強烈譴責「香港護士總工會」及「香港政府華員會護士分會」發放未經證實之資訊、擅自披露同業的個人資訊及惡意打擊同業，斥工會把未經證實的資料公開，更把涉事人的資料以傳真方式「報復式」傳到各個病房，做法不當。Facebook專頁「HA Secrets」上，亦有提到涉事工會未有求證事件（Fact Check）便公開資料行為不當。

華員會蘇肖娟：又唔係我挖佢，起佢底

就把新聞稿及涉事護士資料傳真到各個病房，香港政府華員會護士分會主席蘇肖娟表示，把通告傳真到病房是不少工會的做法，醫院管理局亦允許其做法。她反問：「點解其他團體放上去佢哋又唔去話？」她強調工會只是闡述事實，沒有說謊，「佢喺Facebook公開，又唔係我挖佢，起佢底！」

蘇肖娟更說：「好話唔好聽，我哋要醫院管理局、伊利沙伯醫院、護士管理局去澄清，對個同事係好架，如果佢無做咁嘅事咪好囉，我哋為佢澄清呀。」她強調只希望護士堅守專業守則，若不知道何謂專業守則，或需接受再教育。

九龍中醫院聯網發言人回覆，正按機制處理相關投訴，他們重申一直十分重視病人服務及醫護人員的操守，如發現有員工違反工作守則，定會按既定機制嚴肅跟進。發言人又強調，臨床團隊的所有醫護人員在履行其職務時，必須秉持其專業操守及標準，他們會繼續為所有求診病人，提供所需要的專業醫療服務，並不會因為求診人士的身分、背景或職業而有差異。

個人資料私隱專員公署表示，截至今日（7月24日）下午1時，公署未有收到相關的投訴或查詢，會密切留意有關個案並在有需要時作出跟進。