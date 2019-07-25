【逃犯條例】倫敦數百人集會　高舉諷刺《聯合聲明》失效報章廣告

倫敦時間星期三（24日）傍晚，數百名居於當地的港人和當地英國人，在特拉法加廣場（Trafalgar Square）集會，聲援香港一個多月來反對修訂《逃犯條例》的連串運動。集會人士重申撤回修例、成立獨立調查委員會等五大訴求外，更要求追究6月以來所有的警方過度使用武力、以及周日元朗白衣人無差別攻擊時不作為的責任。 有參加港人表示，在元朗「恐怖襲擊」時剛好與家人來了在倫敦，否則家人一定會協助市民歸家，或者會被暴徒襲擊。 香港網民早前發起眾籌，在24、25日於英國多份報章刊登廣告，質疑中國違反《中英聯合聲明》，集會人士今日亦高舉廣告，並高叫「立即普選」等口號。

集會在當地時間下午7點舉行，主題除了跟隨香港一個多月的反修例示威的五大訴求，亦表明要追究7月21日元朗白色恐怖的無差別襲擊，以及上環警方向密集人群發射橡膠子彈的責任，更高喊「Freedom for Hong Kong」、「Universal Suffrage Now」（立即普選）等口號，因為制度的缺陷才令香港進入今日的困局。

倫敦舉行快閃集會，聲援香港反修例運動，參加者要求追究連月以來警方的責任，包括元朗白色恐怖無差別攻擊事件中，警方不作為的責任。（讀者何先生攝）

早前香港網民發起眾籌，在英國多份報章刊登廣告，包括《衛報》、《倫敦標準晚報》，廣告印有已碎爛及被揉皺的《中英聯合聲明》，象徵中國違反聲明，並寫上「英國會否遵守對香港的承諾」意思的字句。集會現場，參與者大多高舉今日報章的廣告，以示支持香港，和質疑《聯合聲明》失效。現場亦設置連儂牆，給參與者抒發意見，以及讓當地人聽到到港人的聲音。

今次的行動，由發起開始到結束僅僅大半天，不願意具名、籌辦是次快閃的組織者「香港人」指，最主要是想借登報的機會，讓更多人了解香港的情況，「香港人」指今次的行動發起者，包括了一班在倫敦讀書和上班的人：「在這邊的香港人其實對今次的事件，好多好無力，因為不在香港，好似沒有什麼可以做到，難得今日登報，大家有一個機會一齊站出來」。

倫敦舉行快閃集會，聲援香港反修例運動，參加者手持今日《衛報》《倫敦標準晚報》，諷刺《中英聯合聲明》的廣告。（讀者何先生攝）

提到周日上環和元朗的情況，「香港人」自己最難忘的，當日在社交媒體看到車廂內的尖叫聲，她形容自己當天「嬲到唔識講野」。

集會參加者何先生，去年從英國畢業，近日與家人回倫敦參加畢業禮。他接受《香港01》訪問時表示，周日元朗西鐵站附近，白衣人無差別襲擊事件發生時，已身在倫敦，全程看直播，心情非常沉重。他說有家人住在元朗，幸好與他一同到倫敦，他形容是「避過恐怖襲擊」：「以我認識的家人，他們一定會去現場幫手，可能會受傷」。快閃集會逾300人參加，持續約30分鐘，有不少當地英國人參與聲援香港，亦有人表示關注香港的情況。結束後，附近亦有當地反對約翰遜出任首相的集會。

倫敦舉行快閃集會，聲援香港反修例運動，參加者何先生稱，元朗發生白衣人無差別攻擊時已在倫敦，但看到新聞和直播，非常難受。（讀者何先生提供）