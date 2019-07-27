【元朗黑夜】便衣及軍裝警入病房找傷者　屯院：錄口供須書面要求

元朗周日（21日）發生「無差別襲擊」事件之後，45名傷者曾經被送入新界西醫院聯網的三間公立醫院，部份人需留院。 有傷者及前線醫護向《香港01》透露，有警員曾於翌日（22日）清晨進入病房，向醫護查找事件的傷者，亦曾嘗試直接向病人查問詳情，惟遭在場醫護拒絕其要求。據了解至少有3宗同類事件，發生於屯門醫院的外科病房，分別涉及軍裝警員及便衣探員。 屯門醫院證實警方曾於元朗衝突期間派員前往醫院調查事件，但院方按實務守則，要求警方提交索取病人資料的書面要求。警察公共關係科接獲《香港01》查詢至今事隔4天，尚未有一個說法。

鄭先生下班回家，遇到元朗站的無差別襲擊，被送入屯門醫院治療。（受訪者提供）

7．21晚下班後搭上「廝殺列車」的鄭先生，在元朗西鐵站被多人圍毆，臉上、身上滿佈傷痕；他憶述凌晨被送入屯門醫院急症室，向警員表示要報案後被問及「喺邊度嚟、今日有無去示威。」他依話直說，但認為這些問題與病情無關，或會令市民有疑慮而卻步。該警員紀錄下鄭先生的資料後，取來一份容許警方向醫院取病歷的同意書讓他簽署。

軍裝警清晨時份走到病床前 傷者稱似套料

鄭先生其後被送上外科病房，需睡在走廊上的加床，由於公院人多、輪候治療需時，他遂安排私家醫生翌日跟進治療；至清晨六時半，有兩名軍裝警員來到病床前，其中一人稱「我係昨晚見過你嗰位警員，有啲嘢想問你」，鄭先生未及回應已有醫生上前阻止並促警員離開。鄭先生形容，警員選擇於清晨查問，「好似想套料咁」，有感被當成嫌犯看待，令他希望盡快離院，他其後亦有向律師尋求法律意見。

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警員上房找特定病人 醫護：不知警員如何知道傷者位置

有公院前線醫護表示，在元朗發生衝突後的翌日早上，有軍裝警員到屯門醫院外科病房，向醫護查詢「想問一個姓X嘅病人」，該醫護即回應「答唔到你」，並叫警員離開，警員遂直接走向一名躺在病床上的病人，欲直接向該病人提問，惟再遭現場醫護出言阻止：「你唔可以咁樣行埋去病人度問嘢」，該警員才離開。

受訪醫護稱，對警員如何得知要查找特定病人、以及如何找到特定病人身處的病房毫無頭緒，又聽聞該警員亦有到其他專科病房尋人。

黃任匡認為醫護同事的應對專業。（資料圖片） 黃任匡：前線應對專業 警方做法不理想 屯門醫院心臟科醫生黃任匡則引述同院的同事稱，有類近的情況，但前來找病人的是便衣探員。他認為，今次警員特定地只找某位病人，而非如「6‧12」事件後，警員在急症室漁翁撒網式找尋示威傷者。他形容警方的做法不理想，因為醫管局在「6‧12」過後已明確表示，警方索取病人資料需透過書面申請，並需待醫管局的書面回覆。他認為醫護同事今次的應對專業，亦克盡本份。

屯門醫院曾接收在元朗被襲的傷者。（資料圖片）

屯門醫院證實警員曾到院調查 警方要錄口供亦須書面申請

屯門醫院發言人回覆查詢時證實，在近日元朗發生衝突事件期間，警方曾派員前往屯門醫院調查事件，院方按照早前制訂，前線醫護處理執法人員索取病人資料的實務守則，要求警方提供書面要求。院方強調，在配合警方調查的同時，一直恪守保障病人私隱的原則。

守則列明，一般而言若警方要求院方提供協助或須與住院病人錄取口供，需書面提出要求，由醫院的病人聯絡主任或行政部門協調。守則適用於新界西醫院聯網所有急症醫院，聯網亦一直透過現有的溝通平台，與當區警區代表保持聯絡，以便警方得悉有關安排。

警察公共關係科接獲查詢4日未有回覆

《香港01》於周二同時向警察公共關係科查詢警員到醫院的目的、詳情，以及事前與醫院的溝通，惟警察公共關係科一直口頭回答「有嘢就會答你」，事隔4日仍未回覆。