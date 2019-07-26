【光復元朗】天氣酷熱有驟雨　天文台：周六下午元朗氣溫逾30度

本港天氣炎熱，現時氣溫平均31.8度，酷熱天氣警告現正生效。天文台今日(26日)表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗的天氣，明日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。 反修例風波持續，有市民計劃明天發起「光復元朗」行動，雖然警方發出反對通知書，令遊行計劃觸礁，但相信仍有大批市民響應出行。根據天文台的最新分區天氣預報，元朗明日下午氣溫攝氏逾30度，附近一帶降雨概率則介乎40至60%，市民緊記帶備雨具。

根據分區天氣預報，元朗明日下午氣溫逾30度。(天文台截圖)

天文台表示，高空反氣旋會在明日繼續為廣東帶來普遍晴朗天氣，但該高空反氣 旋會在下週初減弱，預料南海中北部一個廣闊低壓區，會在下週中期為華南沿岸帶來 不 穩 定天氣 。此外，在上午10時，熱帶風暴百合集結在東京之西南偏南約660公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，大致移向日本本州。

本港地區今日天氣預測方面，大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。吹和緩西南風。展望明日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。下週初至中期天氣漸轉不穩定。天文台九天天氣預報則顯示，未來一周太陽減弱，持續有驟雨。



根據天文台預測，明天有幾陣驟雨，元朗及天水圍附近一帶降雨概率介乎40至60%。(天文台截圖)