葛量洪醫院重建計劃申放寬建築高限　額外增兩層作臨床醫療用途　

醫院管理局早前提出葛量洪醫院重建計劃，擬設立全港首間癌症科研及教學大樓。醫管局日前就第一期重建計劃，向城規會申請放寬建築物高度限制，將原定的樓高9層增至14層，當中共有11層將會用作臨床用途。

左為原定大樓規劃圖，右為新的申請方案。（城規會文件）

根據城規會文件，申請涉及的地盤面積約為1.9萬平方米，位於葛量洪醫院第一期重建計劃的南部、香港醫學專科學院賽馬會大樓的後方。根據城規會文件，現時建築物高度限制為9層，醫管局建議將限制放寬至14層，當中11層為作臨床用途的樓層，當中將有7層留作醫療支援服務用途、4層則作為病房用途。另外，大樓內有1層機房樓層，並將2層原定為地庫的樓層介定為地面以上的樓層。

若未能放寬限制 或要削減臨床服務

醫管局指出現時申請地點的建築物高度限制為9層，為應對社區的醫療需求及人口增長，臨床服務大樓將需要額外2層作臨床用途，以容納臨床服務及支援空間。醫管局指出若未能放寬高度限制，將需要削減臨床服務。

申請地點為葛量洪醫院重建計劃一期的南部。（城規會文件）

翻查資料，醫管局計劃於葛量洪醫院設立癌症科研及教學大樓，當中第一期的醫療服務大樓原定樓高9層及2層作為地庫。不過早前醫管局進行地質調查後，發現地下岩石水平面較預期高，或較難進行挖掘工程。因此，院方當時計劃額外加建地面樓層面積。