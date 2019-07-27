酷熱天氣警告現正生效　政府開放18間夜間臨時避暑中心

撰文：陳芷昕
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天文台於今早上午6時45分發出酷熱天氣警告，元朗公園氣溫更高達攝氏33.6度，今日到元朗遊行人士紛紛撐起雨傘。民政事務總署今晚開放18間夜間臨時避暑中心供有需要人士入住。中心將由晚上10時30分開放至明早8時。
18間夜間臨時避暑中心的地點如下：
香港區：
中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區 － 鴨脷洲利東邨利東社區會堂
灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
九龍城 － 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心
深水埗 － 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂
黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂
北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂
西貢 － 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
沙田 － 沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔 － 大埔鄉事會街２號大埔社區中心
荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心