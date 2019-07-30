的士司機涉偷拍哺乳女乘客　控方失萬能key　司機獲不提證供起訴

的士司機接載抱著嬰兒上車的女乘客，發現她在車上餵哺母乳後，疑拍下其哺乳照，並將之上載至互聯網，相片被廣泛流傳。司機事後被控不誠實取用電腦罪，但因終審法院早前裁定用自己的手機或電腦拍攝並非干犯該罪，控方今（30日）於西九龍法院表示不提證供起訴。

被告鄒力勝原被控不誠實而取用電腦，終在西九龍法院獲控方不提證供起訴。（資料圖片）

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控方直至被告應受責罵及鄙夷

被告鄒力勝，50歲，原被控一項目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，控罪指他於2016年12月2日，利用智能手機，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益，即一張或多張一名女子正在餵哺母乳的相片。

被告亦有作訟費申請，但遭裁判官拒絕。控方又指，因案件涉重大公眾利益，才會以唯一可行罪行提控，控方認為被告所為應受「責罵」及「鄙夷」，並指現時未有控罪可對被告提控，希望日後會有合適的罪名檢控類似行為。

網上瘋傳哺乳照引發調查

案件源於2016年網上瘋傳一張疑似的士上偷拍一名哺乳媽媽的照片，事後有人報警，警方追查下，拘捕本案被告，最後控以他不誠實取用電腦罪。

不諴實取用電腦罪被受爭議

然而這條控罪，卻因協和小學三名老師涉以智能手機拍攝入學試題，試題後來外洩，涉案老師，亦同被控以不誠實取用電腦罪，但她們最終被裁定罪名不成立，律政司曾就這案上訴，案件更被帶上終審法院，終院認為這罪主要裁對「駭客」行為，或入侵他人電腦，若用自己的手機或電腦拍攝，並不適合用這罪作檢控。

私人地方偷拍仍有限制

律政司在協和案上訴期間，已暫停使用這罪控以偷拍情況，亦有同類案件的被告因而獲撤控，或被改控如遊蕩或有違公德行為等罪名，惟在私人地方偷拍，仍有一定限制。此案是其中一宗受影響的案件，裁判官早前曾著控方考慮改控其他罪名，但控方最終經考慮後，決定不提證供起訴。

案件編號：WKCC2579/2019