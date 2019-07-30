【動漫節2019】展會煞科　參展商嘆人流減　SONY：銷情跌一成

今日（30日） 是本年度動漫節的最後一日，受反對修例逃犯條例的連串社會運動影響，多個參展商都表示今年港人的入場意欲及人數比往年差，銷情亦有所影響，其中SONY PlayStation表示，預計今年整體銷情「微跌」一成。

職業是插畫師的歐陽先生表示，自己的產品主打本地情懷，因此銷量理想。（劉錦華攝）

曼迪傳播的經理黃女士表示，她觀察到今年整體的入場人數下降，稱「今年特別靜」，只是第一日展覽時比較多人，但以往動漫節會場是「人迫人」，而公司的銷情比原先預計的少20%。她估計入場人數大跌是源於反修例運動帶來的社會氣氛，令「港人心情差不入場。」

第一年參展、職業是插畫師的歐陽先生接受《香港01》訪問時，亦同意今年的人流，比對上幾年他以參觀者身份入場時少，他稱上週日有一段時間入場人數理想，但維持的時間短暫，而今日作為動漫節展覽的最後一日，入場人數比他預期中少，並指現時香港的社會氛圍，或多或少影響港人入場意欲。

不過他稱自己所售賣的產品主打「本地情懷」，會引起港人共鳴，因此銷情比預期理想，但售賣其他題材的參展商可能會因社會氣氛而銷情下跌。

SONY PlayStation幾乎是每年動漫節的「台柱」參展商，但銷情亦不理想，Sony Interactive Entertainment Limited總經理趙善盈表示，今年會場人流減少，尤其周六、日較去年有顯著減少，雖然多款優惠價PS4精選遊戲於中午前賣斷貨，PS VR及PS4的銷情熱烈，惟仍預計今年整體銷情下跌約一成。

Hot toys 的銷量及人流並不受社會氣氛影響，有逾百人排隊購買其產品。（劉錦華攝）

主打收藏級Marvel英雄人偶的Hot Toys，是少數銷量及人流都上升的參展商，其市場傳訊經理李小姐表示，今年有兩套Marvel電影上映，吸引了不少新粉絲前來購買電影𧗠生產品。她更稱昨晚有粉絲通宵排隊輪候購買產品，今早亦要截龍，對今年銷情相當樂觀。她又稱，Hot toys未被社會現時氣氛影響人流及銷情，粉絲們依然相當熱情。