【有片】微型藝術重現懷舊香港　《半斤八両》追車一幕成彩蛋！

電影畫面即使精彩絕倫，但容易過目便忘。有本地微型藝術家選擇以立體的微型藝術，把電影場景定格，留住消逝的舊式香港。有大型商場聯乘香港兒童國際電影節KIFF嘉年華，邀請微型藝術家將1970至2010年的經典港式電影場面重現眼前。

展覽中一共挑選四套具代表性的香港電影，包括七十年代的《半斤八両》、八十年代的《秋天的童話》、九十年代《黃飛鴻》以及2010年上映的《歲月神偷》，邀請各微型藝術家將電影中的經典場景透過立體微型藝術作品重新呈現。

作品中120人物各具特色 還原70年代最真實一面

由2006年開始創作微型藝術的陳鴻輝指，自己小時候已很喜歡看《半斤八両》（1976年），重覆看過多次的他認為，許氏兄弟針鋒相對的對白及畫面相當有趣。是次的微型藝術作品〈戲院〉重現七十年代的香港社會面貌，陳鴻輝花了三至四個月才完成作品，認為當中最考功夫的地方是人物造型：「因為我想重演七十年代的人物，入面我會根據當時人士的服飾，有人穿整套牛仔褲、喇叭(造型)，或者穿著新潮的女士。」作品中120個人物各具特色。

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為了還原七十年代最真實一面，陳鴻輝花了長時間重看電影及資料搜集。在其作品中，北角皇都戲院充滿七十年代氣息，不僅是電車上的廣告，戲院門前的廣告海報亦參照當時的設計。而三個攤檔更販賣當時流行的小食，「其中一檔是涼果，因為當時的戲院門前一定會賣涼果小食。」探頭進戲院入口，除了有售票處，更能看到調皮的小男孩正在玩磅重機。作品中更有小「彩蛋」，陳鴻輝笑道：

細心看，許氏兄弟在電影中以甲蟲車追車一幕都加入在內，你可以看到戴著頸箍（頸椎矯正器）的許冠英。不單是甲蟲車的外型，連車牌都跟足電影！

每雙皮鞋以真皮削薄製成

溫情電影《歲月神偷》的經典場景亦成為藝術家創作的素材。微型藝術家陳翠薇的作品〈羅記皮鞋〉重現羅家鞋舖，最引人入目的定是鞋舖前色彩繽紛的一雙雙皮鞋，「外面的這些皮鞋均用真皮做，把真皮削薄然後製作成皮鞋。」陳翠薇指一天大概能做兩雙皮鞋，相當考究。而為了使新的傢俱看似殘舊，陳翠薇花了不少時間「舊化」作品：「我們需要把微型舊化，做了一張桌後因為太新淨，我們會用砂紙磨一磨它，加些骯髒的顏色，使它看上去殘舊一點。」鞋舖前，更可看到羅家在門口「開飯」的場面。

弧形排列枯葉 突顯黃飛鴻武術氣概

而由蔡璧龍和何國添創作的1:12〈黃飛鴻〉作品則從徐克的《黃飛鴻》（1991年）中取材。作品中重現一代宗師黃飛鴻於武館外展現武術之氣勢。本身從事工程師的何國添介紹作品，為了把黃飛鴻耍功夫的功架顯得活靈活現，特意在地上加上枯葉：「枯葉的擺設經過設計，弧形排列的枯葉使人感覺到黃飛鴻起手擺腳的氣場！」

除了一睹上述三個別具特色的作品，更能看到呈現80年代電影《秋天的童話》的場面。微型藝術家李來有製作1:12比例的周潤發和鍾楚虹，兩人於海邊餐廳重遇一幕可謂浪漫。

香港快樂微型藝術會會長潘麗瓊表示，今次展覽特別之處是以香港經典電影作主題，四個微型藝術品代表過去五十年的香港面貌。潘麗瓊希望是次的展覽能帶大家進入時光隧道，重回昔日的懷舊香港：「透過這些美麗的作品，我們可以投入該世界，進入另一個時光隧道，並且體驗。」她亦期望能透過這些藝術作品把香港電影文化傳承下去。