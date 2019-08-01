美食博覽8.15開鑼　迎戰消費市道淡風　一蚊優惠加碼吸客

暑假是傳統的大眾消費展旺季，其中第30屆美食博覽將聯同美與健生活博覽、家電‧家品‧博覽、香港國際茶展，以及由香港貿發局及現代化中醫藥國際協會合辦的「國際現代化中醫藥及健康產品會議」，將同期‪在今個月15日至19日（星期四至星期一）於‬灣仔會展舉行。 不過，受近日社會氣氛影響，早前舉行的書展、動漫展，入場入數與消費意欲都難言理想，而為迎戰淡風，美食博覽將加碼推出出多個「一蚊優惠」，希望以更多產品優惠吸引消費者入場，而今年將有2000個攤位參展，當中1570個為食品攤位，較去年升1%。

最多人士出席的「公眾館」有接近600家展商，場內美食包羅萬有，包括中秋迎節食品月餅。（張浩維攝）

美食博覽中，最多人士出席的「公眾館」，有接近600家展商，設5個地區展館，包括中國內地，加拿大，日本，韓國及台灣，一連五天開放予市民品嚐美食及購買心頭好，香港蔬菜統營處及魚類統營處亦會在場介紹香港優質漁農產品。

貿易發展局副總裁周啓良表示，過去一個月的大型公眾遊行活動，的確對剛過去的書展及動漫展有所影響，入場人數有所下調，但強調書展仍有98多萬人次入場，反映活動仍大受歡迎，而且場內秩序良好，未有受太大影響。

他説，大會當然會尊重不同人士表達訴求，同時亦希望市民，特別是年輕一輩能夠尊重大會，確保場內活動順利進行：「美食展一向係受一家大小喜歡，特別係今年30周年，係好值得紀念，我好尊重市民，尤其年輕人會明白同埋諒解，加上場內有各國參展商，香港係國際化城市，市民同參與人士可以互相體諒。」他又說，由於今年的市道與去年相比有機會轉差，不能保證入場人流達去年的50萬人次以上。

周又指，大會密切留意展覽期間的市面情況，並將會加強保安，強調美食展會如常進行，若期間進行公眾活動時，盡能力確保不要影響美食博覽進行。

+ 12 + 11 + 10

一如以往，美食博覽首日早上，有不少攤位向「早鳥」入場人士推各項「一蚊優惠」招徠。售賣海味的安記每年均為排頭位人士「必爭之地」，其董事總經理潘權輝今日亦推介全新遊戲，首日頭10位進場市民花1元「扒花膠」。玩法為10名人士將分成兩隊作賽，每隊派2人，1人負責將花膠從池中扒出來，另1人用袋接住，最終每隊每人可獲得相等重量的花膠，而袋得較多的一隊更能每人額外獲得1斤花膠。潘説，現場將有差不多100斤花膠用作遊戲之用，相信具吸引力。

他説，近日的社會議題的確削弱消費者的購物慾，今年將會落本花多兩成宣傳費，招徠客人，希望可以令營業額持平去年：「其實上年仲幾好，所以今年如果真係維持到已經好開心喇！」又認為市場環境有升有跌實屬正常，故不太擔心。

另一首消費者歡迎的，為售賣榴槤食品的醉榴香，今年繼續以1元「一世任食免費月餅」，今年的玩法很簡單，二參與者將大會所預備的新出迷你榴槤月餅，鬥快於一分半鐘內拋高再放落口中即時吃下，吃得越多者為之勝出，可於往後30年，每年取一盒榴槤冰皮月餅。負責人葉泳峰表示，明白到今年市民的消費意欲比較低，但由於成本價一直上升，未能推出減價優惠，會以贈品回饋支持者，希望能以達到去年的營業額水平。

另外，鴻星食品今年增加一元優惠名額，推50盒售價1元的新產品「 雙星盈月流心月餅」，希望於市民購買意欲稍低的時候能夠加碼推廣新產品，其發言人Cheryl表示，社會環境影響令市民的消費心態有所下調，但相信對節慶的食品影響比較少：「就算幾唔開心都要過節㗎嘛，都要慶祝節日。」因此不太擔心。

周啓良希望市民，特別是年輕一輩能夠尊重大會，確保場內活動順利進行。（張浩維攝）

此外，今屆美食博覽將與社企BottLess及醫療保險公司合作，擴大餐具借用服務，除了提供更多可循環再用的餐盒外，更新增不鏽鋼叉和可循環再用水杯供市民借用。為應付龐大人流，大會將於博覽期間每天提供約5,000個可循環再用的餐盒，約5,000隻不鏽鋼又和約2,000隻可循環再用水杯，減少場内即棄餐具數量。而入場人士只需到場內任何一個「借用站」，繳付每件20元按金，便可即時借用，離場前到「回收站」交還餐具便可以取回按金。

大會指，由於人場人數眾多，可借用的餐具仍然有有限，大會鼓勵大家自備餐具及購物袋，而大會亦於場内新增兩個自助清洗餐具的區域，方便市民於場内自行清洗自備或借用的餐具。

為了鼓勵市民支持環保，大會也呼範展商向自備餐具的人場人士提供各類優惠，包括價格折扣及增加食物份量，讓市民既享優惠又能為推動源頭減廢出一分力，大會亦與慈善團體「借食堂」及「齊惜福」合作，於美食博覽期間在會場回收和處理可食用的包裝食物及廚餘。

美食博覽今年會提供更多可循環再用的餐盒，更新增不鏽鋼叉和可循環再用水杯供市民借用。（張浩維攝）