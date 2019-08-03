【旺角遊行】紅十字會設多個急救站提供服務　

紅十字會表示，因應目前社會情況，將將今、明兩日在不同地點設立急救站，為任何有需要人士提供服務。今日將在香港銅鑼灣維多利亞公園及西九龍海庭道19號香港紅十字會總部設立急救站，服務時間分別為下午2時至晚上6時30分及下午2時至晚上7時。

紅十字會稱，根據國際標準化組織（ISO），國際通行的急救標誌是「綠底白十字」，用以識別提供急救服務的地點、用具及急救員。他們強調，受傷人士的醫療需要應該獲得優先考慮，所有救援人員及其車輛應受到尊重，使工作不受阻礙。紅十字會呼籲事件中的各方保持克制，以保障各方有需要人士可以獲得所需的人道援助。

香港紅十字會急救服務

地點：香港銅鑼灣維多利亞公園

服務時間：8月3日（六），下午二時至晚上六時三十分

地點：西九龍海庭道19號香港紅十字會總部

服務時間：8月3日（六），下午二時至晚上七時

地點：新界寶琳新都城中心

服務時間：8月4日（日），下午一時至晚上十一時

地點：新界將軍澳中心

服務時間：8月4日（日），下午一時至晚上十一時

地點：香港中環國際金融中心商場

服務時間：8月4日（日），下午三時至晚上十一時

因應即時情況，如服務地點及時間有任何變更，本會將於Facebook專頁作即時更新。

香港紅十字會心理支援服務

WhatsApp: 5164 5040（以本地電話發短訊以預約服務）