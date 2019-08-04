【港島西遊行】前線護士製紅色「諫言」　用和平手法爭取五大訴求

不少出席港島西集會的市民，晚上轉移到銅鑼灣進行示威。部分人沿途高呼市民嚮應明日（5日）的全港三罷（罷工、罷課、罷市）行動。郭小姐與朋友潘先生站到崇光門外大舉「血書」，「前線為你流血，你願意罷工嗎？」 郭小姐説，他們內心更加痛苦，「作為前線醫護人員，眼見示威者唔敢到醫院接受治療，但被警方嘅武力打得越來越傷，好痛心。」因此認為以「血書」的方法示威是和平，及可表達到現時心情。

任職醫院護士的郭小姐説，由6月至今香港市民作出不同的方式去表達訴求，無奈政府依然強硬，無動於衷，非常失望。郭又說，作為前線護士，眼見有示威者被警方弄得越來越傷，卻因為擔心被捕而耽誤治療，非常痛心；她曾經到示威現場做義工，對於警方武力一次比一次強烈，自己的無助感越來越重，強調現時的境況是「林鄭月娥一手造成」。

郭小姐又説，今日出席將軍澳及西環的集會、遊行之前，與朋友寫出「血書」，「用血來寫字，第一吓係有啲驚，但我唔覺得痛，前線爭取香港人權利嘅人身體更加痛。」她表示，由於明天要執勤，擔心明天會有不少傷者到醫院尋求協助，不便罷工，無奈放棄。

潘先生亦指，現時港人已經沒有退路，希望可以用和平的手法去爭取五大訴求。