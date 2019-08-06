瑪麗醫院重建工程四大應變　倘發現戰時炸彈　將停急症室服務

瑪麗醫院正進行重建，拆卸病理學樓、臨床病理大樓及醫生宿舍三座建築，從而騰出土地興建一座新大樓，理順緊急服務，瑪麗醫院亦會設立急症樓層，並於大樓天台設立停機坪接收由直升機送院病人，預計新大樓可於2024年落成。 因應瑪麗醫院過往曾發現戰時炸彈，瑪麗醫院今日（6日）召開記者會，交代突發事故的應變安排，醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，若瑪麗醫院出現突發情況，其他聯網醫院將接收額外危重個案。

瑪麗醫院在1937年啟用屹立半山，重建工程正進行得如火如荼。（資料圖片／張美蘭攝）

港島西醫院聯網總監李德麗交代醫院重建進展及突發事故的應變安排，她表示，相關拆卸工作快將完成，即將鑿地建樓。而鑑於瑪麗醫院過往多次發現戰時炸彈，包括2000年瑪麗醫院K座及2015年瑪麗醫院T座。用作病人服務的K座大樓，當年更需要緊急疏散病人。院方因而作出應變，確保病人、員工及公眾安全。

港島西醫院聯網代理服務總監（質素及安全）鄧錦成提到四點應變安排，包括安排病情穩定的病人出院、其他病人轉往瑪麗醫院正院或聯網醫院、專科門診暫停服務以及暫停急症室服務。

若東區醫院急症室飽和 將病人再轉至聯合醫院

醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏提到，若瑪麗醫院因緊急情況，需要暫時停止急症室服務，醫管局已和消防處預先協商分流計劃，主要疏散到五間醫院，包括東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院及明愛醫院。

根據過去統計，每日約有130餘人經救護車到瑪麗醫院急症室，若出現緊急情況，當中約50名病人會送到東區醫院，其他病人會平均送到廣華醫院、瑪嘉烈醫院、律敦治醫院及明愛醫院。莊慧敏表示，若東區醫院急症室飽和，救護車會把病人經東隧送到聯合醫院。

瑪麗醫院今日（6日）召開記者會，講述若醫院重建期間發現戰時炸彈的緊急應變方案。（歐嘉樂攝）

鄧錦成提到，若有緊急情況，專科門診將停止服務，但會為當日的病人完成治療及配藥，再由員工致電病人，重新安排時間。至於長期病患的病人若已沒有藥物在家，醫院會安排患者到附近診所取藥。

各科亦有相應的應變措施，以骨科為例，情況穩定的病人將被安排出院，其他病人會分別轉到瑪麗醫院正院病房、麥理浩復康院或大口環根德公爵夫人兒童醫院。

醫護響應網上號召戴黑色口罩 醫管局稱理解

就近日警民衝突，被問到市民吸入催淚彈對身體的影響及會否呼籲警方停用催淚彈，李德麗著記者在今日下午5時30分的政府聯合記者會發問。對於有醫護響應網上號召，配戴黑色口罩，但被禁止，莊慧敏稱他們理解員工表達意見，相信員工的專業，但部分情況下或需配戴合規格口罩。