【開放數據】政府今年已發放695個數據集　附開放數據監察專頁

政府今年初推出開放數據新政策，要求各部門將機器可讀數據上載至「資料一線通」網站上，免費供市民及機構下載使用。7月至11月期間，31個政府部門共發放172個數據集，包括近日引發私隱憂慮的九龍東實時城市數據的相關數據集。 數據質素方面，運輸署改善特別交通消息數據集結構，新增事故發生位置、接近事故位置的地標等資訊。不過，「資料一線通」網站上，不少數據集仍缺乏歷史數據。 為更全面檢視政府開放數據工作進度，《香港01》特別製作「開放數據監察專頁」，每月追蹤政府開放數據完成度及質素，並提供各政府部門排名及精選數據列表。 專頁製作：簡浩德

▼開放數據監察專頁▼

根據相關文件，83個政府部門計劃會在年內推出715個數據集，今年首11個月已發放695個數據集，包括科學園內公司的職位空缺數據集、公務員綜合招聘考試及基本法測試（學位/專業程度職系）及聯合招聘考試的考試時間表等。

2019年前11個月，政府部門共發放695個數據集。﹙香港01製圖﹚

運輸署特別交通消息新增位置、地標資訊

運輸署發佈的「特別交通消息」，提供發生交通事故時的特別行車及公共交通安排。當局在9月發放第二代「特別交通消息」數據集，改善特別交通消息數據結構，新增事故發生位置、接近事故位置的地標等資訊。

未提供歷史數據

負責推動開放數據政策的資科辦，去年向立法會提交的文件中列明，資料一線通網站「於2017年3月開始提供公共資料的歷史數據，讓有興趣的人士作趨勢分析以及大數據分析應用。」

不過，在近月發放的數據集中，不少都缺少歷史數據，例如廉署大部份資料集只有2018年的統計，政府資訊科技總監辦公室（資科辦）有關政府T合約員的數字只有當月紀錄。公眾難以對上述數據作趨勢分析。

城市實時數據惹私隱爭議

為發展智慧城市，政府以九龍東作試點，收集及發放實時城市數據。數據分三階段發放，分別為選定的路旁上落貨區的實時佔用狀態、區內七支多功能燈柱所量度的實時天氣及路面數據、正在進行道路工程的位置及範圍。前兩個階段之數據分別已與於2月及4月推出，第三階段數據亦已於7月發放。

然而，修訂《逃犯條例》爭議，早前引起市民對智慧燈柱收集個人私隱的憂慮，政府7月宣佈現時智慧燈柱只提供交通快拍、氣象及空氣數據收集功能，暫不啟動燈柱三項涉及個人資料的功能，包括監察非法棄置廢物全景攝影機、藍牙交通探測器、車牌收集功能。記者在「資料一線通」上查看「九龍東多功能路燈所收集到的實時城市數據」，發現天氣及空氣質素數據已經上載，另有部份燈柱提供車輛及行人統計數據。