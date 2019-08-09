【逃犯條例】教大校長張仁良與師生會面：至今無教大生被捕

反修例風波持續，多間大學校長相繼與學生舉行公開會面，教育大學校長張仁良今日(9日)與師生校友公開會面。有學生會成員戴頭盔出席，有校友與學生則在與會面前批評張仁良過往在譴責暴力上立場模糊，亦關注他如何在事件中保護學生。 教大校長張仁良原擬7月31日與校內學生會面，唯因天氣惡劣取消及延後。事隔約一周，當日曾會見傳媒，稱曾已去信特首林鄭月娥，建議對方明確將《逃犯條例》草案「撤回」，並提議成立跨界別對話平台。

（胡家欣攝）

會面開始時，教大張仁良表示見面會原定於7月31日舉行，可惜因颱風未能進行。

張仁良指至今未有學生被捕

會面開始有學生問及，有否教大學生被捕？張仁良指，以其所知，是沒有的。他強調，作為本港一份子及校長，不容許不公道及不合法對待，倘發生，期望當事人可取出證據，追究到底。他又呼籲大家相信司法制度，並循法庭尋求公道。

教大校長張仁良與師生會面，有學生戴頭盔出席。（方家遠攝）

學生問及方仲賢情況 張仁良：不容不合法不合理對待

學生又問到，倘有學生出現浸大學生會方仲賢被捕情況？張仁良重申，不想見到，不容許見到不合法不合理對待，當事人可提出證據，並應相信司法制度，從中尋求公平合理對待。

被問若發生同類事件，會否到醫院等協助，他稱盡量去做，並關心學生。

張仁良指，知道大家面對挑戰，但抱有希望，但希望是學生學習過程，成為他們的學習經歷。（方家遠攝）

若再罷工 校方會否彈性處理？

有教職工會員工問到，擔心八月底會有罷課，同事有返工困難、交通受阻情況，是否會如上次般作彈性處理？張回應指，8月5日當天校方有作出相應處理，並知悉有同事想返但未遂，亦明白其苦況。而當日4時，有地區會發生示威行動，校方有發內部通告，如有教職員需要早走，可作通知。他重申，溝通是最重要，期望同事可提出意見。

該教職員再追問，如有師生無辜被捕，校方會否援助？張仁良承諾，倘校內有人出現不幸事故，他作為校長，會盡量幫手。

張仁良又指，自2013年來到校園，但在大學界已任教多年，他指不是說學生不努力學習，但因時代及學習模式轉變，作為教大教員，同事可盡力調節教學方法，吸引學生注意力。但社會發生很多事情，轉移他們注意力，但如何將教學聯繫社會事件，希望大家可以思考。張仁良指，知道大家面對挑戰，但抱有希望，但希望是學生學習過程，成為他們的學習經歷。

教大副校長（研究與發展）呂大樂強調，不論外面環境如何，作為大學，他相信學術質素及自由無任何妥協空間。（方家遠攝）

呂大樂：外面風雨如何 學術自由無妥協空間

就上述情況，一同出席會面的教大副校長（研究與發展）呂大樂表示，我們是大學，尊重同事不同教學模式，遇上社會運動，課室上如何安排，會交由同事尊業判斷，學生對罷課會有不同價值取向，或會考慮罷課，他相信教職員會按專業判斷妥善安排。

呂續指，作為大學制度，本身學術質素、學術培養不會有任何妥協，不論外面風雨如何，在這個小環境下，學術自由不會有妥協空間。

署理學生事務處處長甄玉媚指，事情發展至今，同學要留校留宿，若同學精神有需要，要接受治療，學校會提供協助。(方家遠攝)

同學若要留校留宿 校方會提供協助

署理學生事務處處長甄玉媚指，事情發展至今，同學要留校留宿，若同學精神有需要，要接受治療，學校會提供協助及資助。

張仁良：勿將政治立場放入教學

有戴頭盔、口罩的學生問到，校長是否鼓勵準教師作政治表態？另民主牆遭到毀壞，校方有何看法？至於警方進入校園會如何處理？

張回應指，每人可有自己的政治立場，因是人權，值得尊重，但期望勿將政治立場放入教學，應以多角度予學生獨立思考。

談及通識科的情況，張仁良指，在通識科教育，多向學生展示事實，不要以某一報紙作為特定教學材料。

被問到城大發生民主牆及民主女神像被破壞事件，校方會有何應尊，張指，學校有程序處理，必秉公辦理。

張仁良：若無法定文件 不容警察入校

至於會否讓警方進入校園，張仁良表示，警方進入校園需出示法定文件例如搜查令，或由同學報警，倘上述皆無，不會容許警察入校。

有同學反映 校內飯堂播映新聞報道情況

有同學反映，校內飯堂只播TVB單一新聞報道，引來演講廳哄堂大笑，張仁良亦忍俊不禁，他稱：「不是我叫，我完全唔知」，他認為此事反映學生對校園設施的重要性，又解畫指，「可能係免費電視，所以揀，無既定立場」

呂大樂：進入課室後 教師應將不同觀點陳述予學生

呂大樂指，教師進入課室後，應將不同觀點陳述予學生，不論周邊政治及社會環境如何而影響既有角色，教師應反樸歸真。

張仁良指，一個人可有政治立場，但課堂應多元化，不應將自己意見加諸同學身上，同學應有獨立思考，要小心遵守教師操守，是社會對教師的期望。

被問外界謠傳有外國勢力，張稱，當年八九六四，信息滿天飛，有消息稱軍隊會入城，現時情況相似，所以不要盡信網上資料，應相信證據，「笑一笑好，唔睇都好。」

被問到有政要相信示威者懂得道歉，是有人於背後所教的「高招」，張仁良期望不需要，因年輕人已成年，經教育制度訓練， 入大學比率達18%。

張仁良：冀當局可將7.21元朗襲擊有關人等繩之於法

7.21元朗襲擊令人震驚，不可接受，人心恐慌，不可接受，形容香港會令人不敢回家，「唔似我識的香港」，希望有關當局將有關人等繩之於法。

張指，在社會事件中，自己身心靈都創傷，「唔係講笑」，但我們要撐住，要留意心靈輔導站，讓他們舒緩情緒，不介意繼續會見不同宿生會，未必能給予答案，但希望「落雨天後有晴天」。他指，現時猶如走入隊道，漆黑一片，但相信盡頭後會有光明。

會否因港澳辦言論對大學培訓課程構成壓力？非一人說了算

被問到港澳辦稱香港國民教育出現問題，張指，國教是爭議性大的問題，上屆政府已取出討論，結果如何大家已知；作為校長及中國人，一個中國人認識歷史、文化、語言沒有問題，但應如何做國民教育，他認為應成立委員會，安排不同光譜專家提出意見供參考。

被問到通識教育看法，張指，教大所訓練的老師具備尊業態度與精神，至於會否因港澳辦等言論對大學相關培訓課程構成壓力，張指，大學要改動任何課程，需要經學系、學院等不同討論及審批，不是一時三刻可改革，亦非一人說了算，但教師培訓名額則非大學可控制。

對獨立調查委員會意見 張仁良：真相一定拎出出來

主修教育畢業生重提張仁良曾譴責民主牆上曾出面謾罵蔡若蓮喪子言論，質疑張仁良當年譴責民主牆事件，反問為何不譴責警方對記者粗言對待。

張仁良表示，大部份學生畢業後，將成老師，不希望學生粗言穢語，讓外界批評。至於2014年發生教大民主牆事件，他稱，大學不容許「hate speech」，至於社會事件涉發每一個市民，「需要降溫而非升溫」，持續衝突難以解決社會問題，呼籲學生以智慧為香港尋求出路，各方互相指責需要停一停，應向任何暴力說不，包括語言、動作暴力，他表明不容姑息任何暴力，又認為現時倘流於互相指責(Finger pointing )並無作用。

張仁良表示，早前曾去信特首，要求對方交代清楚條例現況，並成立公開對話平台。被問到對獨立調查委員會看法，他未有正面回應，「真相一定拎出出來」，但調查委員會如何組成，應由社會人士商討，「應先易後難」。

（方家遠攝）

張仁良：政協身份 冀助內地教學專家多交流意見

有人提問，張仁良公職問題，作為政協身份，對教大院校自主、學術自由有何幫助，張指，希望用自己經驗及尊業，擔任香港公職藉此幫助社會。至於政協一職，張希望幫助內地教學專家多交流意見，教育與扶貧是他所關注，例如如何收窄城鄉教育差異，特殊教育如何改變為融合教育等。他續指，兩年內教大學術自由與院校自主有否實質改變，同事及學生若發現，必會投訴；在修例事件中，他們如常參與運動，這種自由度並無改變。

被問有否與中聯辦接觸，張指，作為大學校長，都要聽任何人意見，包括中聯辦、商界等社會持份者。

張仁良又稱，警方與示威者暴力並不對等，重申譴責任何暴力。

被問到作為一校之首，如何協助降溫？他指，去信予特首後，自己有收到各界不同意見，包括正反支持，他強調，不少人認同需降溫，他又舉例指法國有黃背心運動亦源於對政府不滿，警民衝突有開槍，死傷數十人，當時總統立即通過全民大辯論，進行一萬場社區討論，收到200萬條市民意見。

張仁良：政治問題應政治解決

他指，本以為法國動作慢，但意外是法國政府最終以兩個月完成，一個月完成整理。他強調，雙方對話、溝通及聆聽始可解決問題，又稱政治問題應政治解決，暴力能否有同樣作用？「我睇唔到呀」。

張仁良指，持「降溫看法」有好多人，應盡早做，「遲好過無」。他又引用法國黃背心行動，當地對政府加燃油稅不滿，引起數十萬人上街，警方甚至開槍，引致有市民死亡。他指，政府即通過全民大辯論，舉辦一萬場社局辯論，並迅速整理民意。反對人士由40萬變20人，社會問題必定要通過溝通、聆聽去解決，希望政治可用政治解決。他認為，好多有心人都希望「坐低傾」，開心見誠表達意見，不可以任何人缺席。他指，香港可以參考，「俾誠意去做囉。」

（方家遠攝）

社會存在好多「結」 不認為可一次過解決

張仁良指，社會存在好多「結」，不認為可一次過解決，建議以先易後難方式處理。他指，暴力升級，只會令對方升級，「係我哋唔想見。」張又指，不希望暴力升級，不想見到擦槍走火的情況，呼籲大家沉殿一下未來社會如何走下去。

有同學追問指，校長不斷強調暴力，惟現況是市民一旦不服從政權，會受到刑罰，反問他是否認同政府靠暴力及威嚇服眾？又是否同意警方粗暴對待記者？

他指，自己無參與起草基本法，同學提到的情況包括立法會工程、示威者被捕等，是社會眾多的「結」，「係咪通過大家行動，可一次解得晒呢？」他認為需想盡方法解開，亦應循先易後難原則解決，他又謂訴諸暴力，只會令對家暴力升級，是他不想見到的現象，任何暴力亦不應姑息助長。

他又強調，希望暴力不要再升級，不想見到擦槍走火場面，希望大家集思廣益，沉澱思考未來路向。不過，張仁良未有正面回應政權暴力，提問的同學批評他避重就輕。

呂大樂指風大雨大 要中立絕不簡單

呂大樂又指，大學由制度、組織及人組成，但如何保持學術自由、保持中立有其重要性，現時各同事在不同渠道表達意見，正正是基於保持中立。

呂又指，不希望張仁良表能，他表態會代表教大，亦不希望他的意見影響自己。呂笑言，最近發表文章，要求特首下台，事前並無問校長意見，「風大雨大，絕不簡單，無用之用，值得思考。」呂言論令不少現場人士鼓掌。

張仁良：明白老師有壓力 但需適時抒發

有畢業生提到，老師也是人，年輕人也有血氣方剛時，他又指校長以法國黃背心運動作例子，未必全然可比，因總統是經民選產生，有選票作制衡，惟法國有的東西是港人所缺乏。張仁良回應指，教師言行舉止被學生注視，明白老師有壓力，但需適時抒發，呼籲各位緊記於心。

張仁良表示，知道法國總統是民選，但民選不民選，法國總統任期只有五年，香港特首任期如是，特首同樣是為市民謀福祉，應多聽意見。被問特首有否履行這個責任，張稱，相信她有一貫抱著這個宗旨做事。張指，明白學生的沮喪（frustration ）及無助，認為自己應更早提出溝通。

被問到通識科是否令學生激進。張仁良則要求香港教育大學社會科學系講座教授趙永佳代答。趙指，官方立場都稱，無證據顯示通識科令同學變得激進，校長非專家，不應該表態。他指，不應該放棄通識科，但可作出改善。

有學生稱，暴力是被逼出來，但無辦法，希望校長在譴責同時了解示威者想法。

港澳辦與中聯辦近日在深圳舉辦座談會，有份出席的張仁良稱，會議有五百幾人，其他大學校長均有被邀請。他認為，目前困局需通過溝通、對話及聆聽，升級暴力是解決不了事情。他直言對時下局面相當擔心，他又以《經濟學人》以本港情況作封面一事為例，期望大家可為本港謀出路。至於會否再去信特首建言，他表明會繼續努力，但期望同學、教職員亦應努力集思廣益。

被問會否再去信特首，張仁良未有直接回應，但稱會繼續努力，再次呼籲大家不要放棄為香港尋找出路。

張仁良：唔希望再見到催淚彈

有學生問及，校長會否促請警方解釋為何使用過期催淚彈。張仁良未有回應，他指，作為校長，見到暴力升級應發聲，「唔希望再見到催淚彈」，希望社會回歸平和。

張指，學校有醫療中心，中心內醫生會對病人資料絕對保密，會絕對保證。

張仁良不會應邀出席遊行集會

有頭戴黃色頭盔同學問及，會否仿傚嶺大校長上街保護學生？張仁良回應稱，大學是多元地方，尊重同學參與權利，認為是師生自由選擇，但不會作出推動角色，他重申不會應邀出席遊行集會，張指，大學應尊重多元，希望同學尊重不同意見方式，他自己拒絕出席，「唔去唔代表唔關心」，希望同學尊重其決定。

教員建議張仁良邀約官員理性討論

有教員稱，大學作為知識份子機構，學術守護者，在面對是非黑白問題前，是否可以更主動，「指引」妖言惑眾的說話。

她指，若眾多大學高調表達政府官員要問責及對話，或有機會令事件降溫，建議校長可以邀約官員理性討論。

張仁良表示，在事件中心力疲勞，每晚祈禱，他指，不介意再去信特首，亦可幫其他校長作溝通。

有學生批評校長聲稱提供支援，但他過去兩個月只是譴責，質疑曾否與學生同行。

張指，關心與愛護學生有不同方法，參與社運是學生表達方法，但希望同學可尊重其表達方式。有同學指，不是逼使校長成為示威者，但希望他到現場真正了解學生想法。她指，無剝奪校長中立校長，但自己感受不到校長同行，「你show出嚟誠意唔夠。」

張指，自己關心教大學生，不希望暴力示威者是他的學生。他又稱尊重嶺大校長選擇，亦希望學生尊重其自由選擇。他又指，自己應提早於七月與學生溝通，就此向學生道歉。

他重申，關心與愛護學生有不同方法。他又強調，所謂溝通，是聆聽意見，而非將想法加諸別人身上，可容許同意或不同意立場。該同學多次續問，張仁良一度打斷並詢問大會相關守則，大會指可根據情況作出追問，未有次數上限。

約有過百人出席會面

教育大學校長張仁良今早11時半及下午6時半與師生校友在校園內公開會面，至會面前約有過百人出席。

校友唐先生關注 張仁良會如何保護學生

校友唐先生在會面開始前表示，過去張仁良只是廣義譴責暴力，但未有明確譴責那一方暴力，「講完好似冇講，係人都唔鍾意暴力㗎啦。」唐指，對於張今日表現無期待，但關注他會如何保護學生，如何確保警方不會未經正常程序進入校園。

有學生希望了解校長對成立獨立調查委員會立場

五年線學生Andy則表示，過往張仁良只以電郵向師生校友交代對反修例風波看法等，只作單向溝通，今次首次與學生會面。他指，關注校長對成立獨立調查委員會的立場，張早前只建議成立對話平台解決，但具體內容欠奉，希望他在會面明確交代。