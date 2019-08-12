「超級真菌」耳念珠菌抗藥性可高達九成　醫管局加強篩查、消毒

今年6月底，首次在本港發現有人帶有稱為「超級真菌」的耳念珠菌，其後瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院合共有16名男病人確診為耳念珠菌的帶菌者。 耳念珠菌抗藥性高，限制治療方案及成效，致命率可高達60%，對兩種藥的抗藥性介乎三成至九成。醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生指出，根據統計，約90%耳念珠菌對抗真菌藥「氟康唑」有抗藥性，相對一般念珠菌只有少於10%有抗藥性為高。 不過，賴偉文認為，耳念珠菌在本港的爆發期已完結，公立醫院亦會加強篩查、檢測、消毒等防控措施。

6月24日，本港發現首宗耳念珠菌個案，帶菌者是一名曾到瑞士旅遊的48歲男子，他先後入住瑪嘉烈醫院深切治療部和內科及老人科病房。其後醫管局追蹤篩查與該名病人曾處同一病房的病人，最終在瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院發現多15名帶菌者。中招的16人均為男性，年齡介乎36至92歲，全部只為帶菌者，而沒有受感染徵狀，情況穩定，亦毋須接受藥物治療。

賴偉文稱，耳念珠菌有4個品種，醫管局先為首7個個案進行基因排序，發現全部與「南亞」分支相似，這品種在美國、非洲等地亦十分常見。賴偉文相信，首7宗個案都來自同一感染源頭，首2宗個案未能確定是否外地傳入個案，而其餘14宗就確定為本地感染個案，他指出，傳播途徑為「接觸傳播」，相信主要經受污染的醫療儀器、環境或醫護人員的手部傳播。

本港發現首宗耳念珠菌個案，帶菌者是一名曾到瑞士旅遊的48歲男子，他先後入住瑪嘉烈醫院深切治療部和內科及老人科病房。 （資料圖片）

兩款抗真菌藥抗藥性介乎三成至九成

賴偉文強調，耳念珠菌對抗真菌藥的抗藥性十分高，根據美國疾病管制與預防中心統計，約90%耳念珠菌對抗真菌藥「氟康唑」有耐藥性；約30%耳念珠菌對抗真菌藥「兩性黴素B」及少於5%耳念珠菌對抗真菌藥「棘白菌素類」有耐藥性。由於耳念珠菌的抗藥性高，限制了治療方案及成效，受感染者輕則呼吸困難、發高燒，重則會患上心包膜炎、敗血病等，致命率可以高達30至60%。

另外，耳念珠菌難以用一般標準實驗室方法識別，必須使用「蛋白質譜分析儀」識別。賴偉文並指出，一般念珠菌在濕潤環境才能生存，但耳念珠菌就可在乾爽環境如塑膠表面生存數星期，在人體更可存活8至12個月，期間仍有傳染能力。惟他補充，耳念珠菌較易在醫院傳播，高風險病人包括糖尿病人、帶有侵入性導管或醫療儀器的病人等，而在社區造成傳播的風險較低。

賴偉文指，耳念珠菌之所以傳播廣泛，其中一個原因是抗生素、抗真菌藥被濫用。 （鄭翠碧攝）

賴偉文表示，相信耳念珠菌在本港的爆發期已完結，因在最後一個個案隔離後2至4星期內再無新症，醫管局亦已完成所有追蹤篩查，其他接觸者的結果均為陰性。醫管局曾在北大嶼山醫院的病房環境樣本中，發現當中3個帶有耳念珠菌，包括在病人用過的桌子及床欄，院方已再消毒及化驗，確保無菌後才給予其他病人使用。醫管局亦推出以下的防控措施：

1. 加強篩查高危病人，即在過去一年曾在海外入院，而又入住高危病房的病人，如深切治療部、臨床腫瘤科及血科，一周後可有化驗結果。新界東及九龍西醫院聯網已在7月開展篩查，餘下5個醫院聯網也會在8月陸續開展，醫管局在半年後會檢討計劃成效 2. 盡早隔離病人，提供專用醫療儀器予病人 3. 徹底清潔及消毒病房，包括使用1000ppm次氯酸鈉溶液，每天最少消毒兩次。病人出院後，以紫外UV-C光消毒器等儀器消毒實行追蹤及篩查 4. 確保即使在流感高峰期，亦會提供單人病房隔離帶菌者