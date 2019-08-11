【逃犯條例】力倡止暴制亂　《人民日報》：否則全社會都要埋單

反修例風波未解決，內地官媒《人民日報》今(11日)以「發展經濟改善民生是香港社會之本」為題，發表評論文章，內文指香港激進暴力份子嚴重衝擊法治、社會秩序、經濟民生及國際形象，越來越多市民不再充當「沈默大多數」，群起站出來反暴力、撐警隊、護法治、保安寧，反映發展經濟及改善民生，才是本港社會之本。 評論又提到，陷於衝突、對抗和內耗的社會難有發展可言，又謂香港亂下去，全社會都要「埋單」，故當務之急是止暴制亂，盡快恢復社會秩序，走出政治紛爭，特區政府及全社會都應該想方設法，特別是幫助年輕人解決住房、學業、就業、創業等方面遇到的實際困難。

特首林鄭月娥於上周五(9日)會見傳媒，直言香港正處於外憂內患，不能夠亂下去，她明言經濟風險不會短期消失，相信未來經濟下行快，較沙士及金融風暴嚴峻，要漫長時間復原。(資料圖片)

評論文章指，激進暴力分子的所作所為，不僅損害了香港幾代人積累的發展成果，也阻礙了本港發展腳步。內文又指，本港的確面臨傳統優勢減弱、新的經濟增長點仍未形成等挑戰，亦存在土地、房屋、青年向上流等深層次問題，要解決不是一日之功，亦不可能一步到位，將問題泛政治化，製造對立及對抗，只會令問題更糟糕。



評論員強調，香港依靠幾代人堅持不懈發展，積下不錯的家底，但亦經不起折騰，形容一個專注發展經濟改善民生的香港，才有更加光明燦爛的未來。國家的持續快速發展，為香港發展提供了難得機遇、不竭動力、廣闊空間。近年來，中央政府大力支持本港發展經濟、改善民生，支持香港在參與「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設等重大國家發展戰略中發揮優勢和作用。中央有關部門持續推出多項便利香港居民在內地發展的政策和措施，讓香港居民，特別是香港年輕人獲得更多發展機會。

除發表評論外，《人民日報》亦以大半版報道香港局勢情況，包括本港各界700多位知名人士聯署，表達「香港不能再亂下去」立場，又報道國泰航空已解僱兩名行為不當員工，及被控暴動罪機師未再執行飛行任務等。