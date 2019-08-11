落馬洲河套區設創科園　黃偉綸：料2021年前可提供首批土地

發展局局長黃偉綸今(11日)撰網誌指，港府正於落馬洲河套地區興建港深創新及科技園，期望可支持本港創科業，建立生態區等前期工程已於去年6月展開，料可在2021年或以前提供首批土地，發展創科園第一期的樓宇與相關設施。

落馬洲河套區創科園將設佔地約12.8公頃的生態區，以保存或補償具保育價值的環境。（發展局網誌圖片）

他引述土拓署西拓展處總工程師廖子君指，在87公頃河套地區的東南面，生態區佔地約12.8公頃，以保存或補償具保育價值的生境，例如河套地區內的蘆葦叢、現有的雀鳥飛行走廊等，並與舊深圳河河曲及魚塘融合相連，形成連貫濕地，充分發揮生態區的功能和價值。

生態區分成4個蘆葦沼澤區及1個淡水沼澤區，沼澤區內主要種植蘆葦及一些水生植物，其堤基斜坡則種植原生植物，以保存現有生態。淡水沼澤區將設有小島，提供多元化生境，希望能吸引動物棲息和繁殖，包括雀鳥、歐亞水獺等。

生態區在大雨時亦能發揮蓄洪作用

生態區除具保育功能外，它在大雨時亦能發揮蓄洪作用，可以把收集到的雨水儲存，以暫緩發展後的河套地區所產生的高峰徑流，以及減低對舊深圳河河曲和下游雨水排放系統的影響。工程人員同時會要在前期工程，建造往來河套地區的臨時通道，包括一條長約60米橫跨舊深圳河河曲的臨時行車橋等。

黃又提到，前期工程進度理想，正向2021年或以前提供首批土地的目標穩步邁進。