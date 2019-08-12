【811衝突】醫管局截止晚11時半接收13傷者　2人情況嚴重

修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，引發連串遊行示威，並出現多次警民衝突。原定今日（11日）在深水埗及港島東遊行，警方均發出反對通知書，僅維園足球場舉行的集會獲不反對通知書，結果今日全港多區爆發警民衝突。 醫管局表示，截至晚上9時半，共有9名傷者，年齡介乎17歲至56歲，分別被送往4間醫院治療，7人已出院，1人情況穩定，1人嚴重。而截止晚上11時半，醫管局指共收到13名傷者，當中4人仍需留醫，2名傷者情況嚴重。

防暴警察於葵芳站內使用催淚彈。 (版權歸 Felix Lam @HK.Imaginaire 所有；Instagram：Felix.image)

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今日全港多區，包括深水埗、長沙灣、美孚、尖沙咀、銅鑼灣、灣仔、北角、葵芳、鰂魚涌及太古等皆爆發警民衝突，其中警方在尖沙咀警署外不斷發射催淚彈，期間有女示威者疑眼部中彈浴血。而晚上約十時，銅鑼灣多名穿便服黑衫黑褲戴口罩、疑為警員的人士，在銅鑼灣廣場一期外制服至少10人，有人雙手被綁上索帶趴在地上，滿口鮮血。此外，亦有警員在太古站扶手電梯上，用警棍不停追趕示威者，期間有老婦倒地。

醫管局表示，截至晚上9時半，共接獲9名傷者，6男3女送院，年齡介乎17至56歲，分別被送往明愛醫院、瑪嘉烈醫院、東區醫院、及律敦治醫院。其中7人已出院，1名在東區醫院的傷者情況穩定，而1名在瑪嘉烈醫院就診的傷者情況嚴重。

醫管局其後更新有關數字，截至晚上11點半，共有13個傷者、9男4女送院，年齡介乎17至56歲，分別被送往明愛、瑪嘉烈、東區、律敦治、廣華及伊利沙伯醫院。當中有4人仍然留醫，而伊利沙伯醫院及廣華醫院，各有一名女傷者和男傷者情況嚴重；另有兩名男傷者情況穩定，分別留醫伊利沙伯及瑪嘉烈醫院。

醫管局發言人補充，未有個別傷者的詳細情況。