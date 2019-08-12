【機場集會】大批訪港旅客滯留　泰國旅客：警察來了應該怎麼辦？

全港多區在周日（11日）有示威者聚集，警方其後展開驅散行動，其中在尖沙咀區，有身穿黑衣的女士疑遭流彈擊中眼部，再度引起外界對警察執法手段的質疑，有網民今日（12日）發起機場集會促警察「還眼」。機場下午起不斷有示威者加入集會，機管局其後宣布今日所有離港航班取消，更一度有傳警方已進入禁區，準備清場。 大批訪港旅客因離港航班取消滯留機場，有一家四口準備回泰國的旅客向《香港01》記者表示，至今仍未知何去何從，又擔心警方會攻入機場，使用武力清場：「如果警察來了，我應該怎麼做？如果用催淚彈，是否用清水洗？」

彭小姐（左）說，台灣也有很多抗爭，所以理解這樣的行動。（勞顯亮攝）

Amy一家四口來自泰國，現時滯留香港，他們已經知悉航班取消的消息，但不知道還可以去哪裡。現場示威者向他們派發傳單，並向她解釋香港正在發生的事情。她聽到示威者講解昨日有示威者被擊中眼睛，表示震驚：「為什麼警察會這樣做？她只是普通示威者。」她表示此刻只能繼續等。她指著同行的兩個小朋友說：「如果警察來了，我應該怎麼做？如果用催淚彈，是否用清水洗？」

此外，有飛往澳洲的遊客，來到機場才知航班遭到取消，他表示自己是香港的常旅客，知道香港近來發生的事情：「示威者一直都很有秩序，這讓我讚賞。但是政府已經失信，想要清場也是很快的事情。」亦有前往美國趕開學的內地學生滯留，他們擔心機場或許會有衝突，不知如何離開。

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至於本來計劃搭國泰班機回台北的張小姐說，機場職員通知所有航班停飛，現在不知怎麼辦，航空公司又未有安排。她說理解香港人的行動，覺得警察的行動太過份了，「催淚彈放到飽」，警察破壞了與市民之間的互信，令市民的憤怒停不下來。同行的彭小姐亦指，台灣也有很多抗爭，所以理解這樣的行動。

而24歲、從事科技工作的台灣施先生，本計劃搭華航班機回台北，但現時機場關閉，未收到機場或航空公司安排。他支持香港人的抗爭，也不覺得對自己有很大影響，但希望在場的示威者不要用嘲笑的語氣，說令機場關閉就歡呼。