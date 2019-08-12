【機場集會】新巴城巴九巴多條路線改道　不停一號客運大樓

有網民今日（12日）發起「警察還眼」百萬人塞爆機場，大量市民下午到達機場集會，機管局大約下午3時半宣佈，所有航班登記服務須即時暫停，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消。
新巴及城巴下午4時25分表示，有16線路線改道行駛，其中9條線取消機場 （1號客運大樓）站。
大批市民進入機場集會。（余俊亮攝）
新巴及城巴表示，因應交通情況，城巴現有16條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。
新巴及城巴續稱，由於機場路往機場方向嚴重擠塞，各條機場快線（A線）需改道行駛，不停一號客運大樓，前往機場之乘客，可於二號客運大樓下車。
受影響路線如下：
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路線
Route
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臨時措施
Temporary Arrangement
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取消巴士站
Cancelled Bus Stop
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臨時巴士站
Temporary Bus Stop
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A11, A21, A22, A29
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往機場 to Airport
改經順朗路、赤鱲角路、暢連路、機場路後返回原線
Divert via Shun Long Road, Chek Lap Kok Road, Cheong Lin Road and Airport Road, then return to its original routeing.
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機場 (1號客運大樓)
Airport (Terminal One)
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機場(地面運輸中心)
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A10, A12, A20, A26, A29P
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往機場 to Airport
改經順朗路、赤鱲角路、暢連路、機場路後返回原線
Divert via Shun Long Road, Chek Lap Kok Road, Cheong Lin Road and Airport Road, then return to its original routeing.
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機場 (1號客運大樓)
Airport (Terminal One)
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機場(地面運輸中心)
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E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A
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往機場/ 博覽館 to Airport/ AsiaWorld Expo
於機場路後，改經暢航路後返回原線
After Airport Road, divert via Cheong Hong Road, then return to its original routeing.
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二號檢查閘，暢連路
一號及二號客運大樓, 暢達路
暢達路
富豪機場酒店, 暢達路
Gate House No.2, Cheong Lin Road Terminal 1 and Terminal 2, Cheong Tat Road
Cheong Tat Road
Regal Airport Hotel, Cheong Tat Road
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機場(1號客運大樓) Airport (Terminal 1)
九巴指，因應機場的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客請依照在場外勤人員指示。
各A線巴士不停「一號客運大樓站」及「二號客運大樓站」，以機場巴士總站為終點站。而A31, A36, A41, A33X，直接前往港珠澳大樓旅檢大樓站，以機場巴士總站為終點站
另外，現時安排E線以國泰城為循環點返回新界各區。
乘客如欲查詢詳情，請致電龍運顧客服務熱線2261-2791或使用龍運網頁www.lwb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。