【機場集會】新巴城巴九巴多條路線改道　不停一號客運大樓

有網民今日（12日）發起「警察還眼」百萬人塞爆機場，大量市民下午到達機場集會，機管局大約下午3時半宣佈，所有航班登記服務須即時暫停，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消。 新巴及城巴下午4時25分表示，有16線路線改道行駛，其中9條線取消機場 （1號客運大樓）站。

大批市民進入機場集會。（余俊亮攝）

新巴及城巴表示，因應交通情況，城巴現有16條路線改道行駛，乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

新巴及城巴續稱，由於機場路往機場方向嚴重擠塞，各條機場快線（A線）需改道行駛，不停一號客運大樓，前往機場之乘客，可於二號客運大樓下車。

受影響路線如下： 路線 Route 臨時措施 Temporary Arrangement 取消巴士站 Cancelled Bus Stop 臨時巴士站 Temporary Bus Stop A11, A21, A22, A29 往機場 to Airport 改經順朗路、赤鱲角路、暢連路、機場路後返回原線 Divert via Shun Long Road, Chek Lap Kok Road, Cheong Lin Road and Airport Road, then return to its original routeing. 機場 (1號客運大樓) Airport (Terminal One) 機場(地面運輸中心)

Airport (Ground

Transportation Centre) A10, A12, A20, A26, A29P 往機場 to Airport 改經順朗路、赤鱲角路、暢連路、機場路後返回原線 Divert via Shun Long Road, Chek Lap Kok Road, Cheong Lin Road and Airport Road, then return to its original routeing. 機場 (1號客運大樓) Airport (Terminal One) 機場(地面運輸中心)

Airport (Ground

Transportation Centre) E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A 往機場 / 博覽館 to Airport/ AsiaWorld Expo 於機場路後，改經暢航路後返回原線 After Airport Road, divert via Cheong Hong Road, then return to its original routeing. 二號檢查閘，暢連路 一號及二號客運大樓, 暢達路 暢達路 富豪機場酒店, 暢達路 Gate House No.2, Cheong Lin Road Terminal 1 and Terminal 2, Cheong Tat Road Cheong Tat Road Regal Airport Hotel, Cheong Tat Road 機場(1號客運大樓) Airport (Terminal 1)

九巴指，因應機場的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客請依照在場外勤人員指示。

各A線巴士不停「一號客運大樓站」及「二號客運大樓站」，以機場巴士總站為終點站。而A31, A36, A41, A33X，直接前往港珠澳大樓旅檢大樓站，以機場巴士總站為終點站

另外，現時安排E線以國泰城為循環點返回新界各區。

乘客如欲查詢詳情，請致電龍運顧客服務熱線2261-2791或使用龍運網頁www.lwb.hk及智能手機應用程式App1933的即時對話功能。