日本主打100円「壽司郎」佐敦開店　壽司輸送帶運行逾350米會廢棄

日本迴轉壽司連鎖餐廳「壽司郎」，主打以100円平價出售壽司。投資推廣署宣布，「壽司郎」今日（13日）將於香港開設首間分店，旗艦店位於佐敦。 香港壽司郎有限公司總經理表示，新店會使用高科技的壽司管理系統，壽司只要在輸送帶上運行超過350米，系統便會自動回收廢棄，換上更新鮮的壽司。

「壽司郎」今日（13日）將於香港開設首間分店，旗艦店位於佐敦。（投資推廣署圖片）

「壽司郎」於1984年成立，是大阪的日本迴轉壽司連鎖餐廳，於日本及海外市場設有530多間店鋪，主打以100円平價出售壽司，並提供天婦羅、拉麵、烏冬及甜品。

投資推廣署指出，「壽司郎」今日會在香港設首間分店。

輸送帶上運行逾350米會回收

投資推廣署表示，「壽司郎」香港旗艦店位於佐敦的商業大廈內，鄰近佐敦港鐵站，以提供傳統及創新壽司，以及其他日本美食和甜品。

香港壽司郎有限公司總經理荒谷和男表示，新店將會採用日本店沿用的高科技壽司管理系統監測壽司狀態，只要在輸送帶上運行超過350米，系統便會自動回收廢棄，換上更新鮮的壽司。