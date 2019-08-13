日本主打100円「壽司郎」佐敦開店　壽司輸送帶運行逾350米會廢棄

撰文：王潔恩
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日本迴轉壽司連鎖餐廳「壽司郎」，主打以100円平價出售壽司。投資推廣署宣布，「壽司郎」今日（13日）將於香港開設首間分店，旗艦店位於佐敦。
香港壽司郎有限公司總經理表示，新店會使用高科技的壽司管理系統，壽司只要在輸送帶上運行超過350米，系統便會自動回收廢棄，換上更新鮮的壽司。
「壽司郎」今日（13日）將於香港開設首間分店，旗艦店位於佐敦。（投資推廣署圖片）
「壽司郎」於1984年成立，是大阪的日本迴轉壽司連鎖餐廳，於日本及海外市場設有530多間店鋪，主打以100円平價出售壽司，並提供天婦羅、拉麵、烏冬及甜品。
投資推廣署指出，「壽司郎」今日會在香港設首間分店。
輸送帶上運行逾350米會回收
投資推廣署表示，「壽司郎」香港旗艦店位於佐敦的商業大廈內，鄰近佐敦港鐵站，以提供傳統及創新壽司，以及其他日本美食和甜品。
香港壽司郎有限公司總經理荒谷和男表示，新店將會採用日本店沿用的高科技壽司管理系統監測壽司狀態，只要在輸送帶上運行超過350米，系統便會自動回收廢棄，換上更新鮮的壽司。
日本迴轉壽司連鎖餐廳壽司郎今日於鄰近佐敦港鐵站的商業大廈開設首間分店。（投資推廣署圖片）