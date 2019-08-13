香港人口達752萬　較去年同期增1%　4.4萬人持單程證遷入

政府統計處今（13日）公布，今年年中香港人口臨時數字為752萬人，與去年同期人口比較增加了73,100人，增幅為1%。去年淨遷移人數為67,400人，其中44,400人為單程證持有人，佔其六成五。

政府統計處統計2019年年中香港人口臨時數字，香港人口數字首次突破750萬，較2018年中的745萬人口來比，共錄得73,100人增長，增長率為1%。（資料圖片）

政府統計處統計2019年年中香港人口臨時數字，香港人口數字首次突破750萬，較2018年中的745萬人口來比，共錄得73,100人增長，增長率為1%。當中人口自然增長（即出生減死亡）達5,700人，出生人數為53,300人，死亡人數為47,600人。在同期內，淨遷移人數為67,400人，其中44,400人為單程證持有人的移入，23,000人為其他香港居民的淨移入。

香港人口是根據「居住人口」的定義而編製，包括「常住居民」和「流動居民」。二零一九年年中的總人口中，「常住居民」佔7,310,100人，而「流動居民」佔214,000人。根據慣例，每次發表最新的人口數字為臨時數字，經修訂的數字會在其後的六個月公布。