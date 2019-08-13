【梁國雄護髮案】梁獲准作終極上訴　官：70年代男士多留長髮

前立法會議員「長毛」梁國雄，2014年因刑事毀壞和擾亂秩序罪，被判囚4星期，一把招牌長髮在服刑期間被剪。他質疑懲教署只規定男囚犯要剪短髮屬性別歧視，提出司法覆核。他在高院勝訴，上訴庭失敗。梁不服向終院提出極權上訴，終院今(13日)處理其上訴許可。有終院法官質疑如何界定何謂「傳統的髮型」，又指70年代的男士多是長頭髮，並向梁批出上訴許可，上訴聆訊將於明年2月18日進行。

梁國雄為保障男囚犯可留長頭髮，獲准到終院作終極上訴。(資料圖片)

上訴人梁國雄，答辯人為懲教署。

上訴庭早前在判詞指，懲教署的剪髮規定，是以社會傳統對儀容的標準作參考，而社會上一向認為男性儀容為短髮，女性則長短均可。惟終院首席法官馬道立今指，看不到在原審和上訴庭處理案件時，有「傳統的髮型」（conventional hairstyle）的相關證據。

霍官指70年代男子多留長頭髮

而代表懲教署的資深大律師黃繼明回應指，懲教署一名職員有相關證據，又指署方要求男囚犯盡量剪短，是基於安全和保安等因素。而常任法官霍兆剛卻質疑如何界定「傳統的髮型」，又指70年代的很多男子都是長頭髮。

署方指案件不涉重大廣泛公眾利益

黃續指，男囚犯非受較差的待遇，而案件不涉「有重大而廣泛公眾利益」，只影響想保留「非傳統的髮型」的男囚犯。

終院3名法官聽罷陳詞後，批准梁的上訴許可。而屆時將處理的爭議為，署方要求男囚犯的頭髮盡量剪短，但對女囚犯未有此要求，是否違反《性別歧視條例》和《基本法》第25條的「香港居民在法律面前一律平等」。

案件編號：FAMV 56/2019