【逃犯條例】17名涉在尖沙咀非法集結及暴動被控　年紀最輕14歲

反修訂《逃犯條例》的示威愈趨激烈，有示威者於本周日「快閃」到尖沙咀警署聚集，期間部分示威者向警署內投擲硬物，並以雜物堵路，更有人懷疑向警署投擲汽油彈，警方拘捕多人，並控以17名人士非法集結及暴動等罪，今午（13日）於九龍城裁判法院提堂。案件押後至10月23日，以待進行調查，除了3名仍留院的被告，今日有上庭的14人均准以2千至5千元保釋外出。

晚上約8時15分，大批防暴警察突然衝入堪富利士道，其後再退回彌敦道並拘捕一名途人。（陳晶琦攝）

17名被告包括14男3女，年齡14至27歲，其中16人被控非法集結，另有1名24歲男子被控暴動罪，(詳見附表)。

案中16名被控非法集結的被告，被指於本年8月11日，在尖沙咀柯士甸道與金巴利道之間的一段彌敦道，與其他不詳人士非法結集在一起，作出擾亂秩序行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。而24歲男子聶家寶，則被控於同日同地參與暴動。

當晚有人拉跌4米高工作台

據了解，由於時間倉猝，故控罪書上未有列出眾被告的職業，大部份被告為學生，部份人為運輸工，被告馬孝文則為社工；而唯一被控暴動的被告聶家寶，據悉他曾向尖沙咀警署投擲硬物，當晚有示威者曾拉跌一個4米高的工作台，堵塞栢麗購物大道時，聶亦疑該批示威者的前線位置。

部份被告在海外升學

其中3名被告仍在醫院留醫，今日缺席聆訊，其餘出庭應訊的14名被告均獲准以5000元或2000元保釋，但期間不得離港，要遵守宵禁令，及每周到警署報到一次。雖然被告吳柏熹的代表律師指，吳報讀英國大學的課程，若獲取錄，將於9月開學，要求剔除不准離港的條件，但裁判官拒批，但若吳收到大學取錄文件，可向法庭再作申請。

另外，被告羅樂文的代表律師稱，羅正在台灣國立大學就讀電影系，9月即將升讀大學三年級，故亦申請剔除不准離港的條件，裁判官拒絕申請，不過著他可於8月尾向控方提供較詳細資料，並向法庭申請修改保釋條件。

案件編號：KCCC2120/2019