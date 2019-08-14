【機場集會】示威阻旅客離境　留守者憂失民心：未必需癱瘓機場

反修例運動機場集會踏入第六日，示威者昨日（13日）堵塞1號及2號客運大樓離境閘口，阻止旅客登機，大量航班取消。機管局今早（14日）取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖故意阻礙或干擾機場運作。 昨晚機場內曾發生衝突，兩名內地男士被示威者包圍，當中一人事後發現是《環球時報》記者，二人被示威者用索帶綁手。有仍在機場留守示威者表示，不太認同昨天示威者阻擋旅客離境的做法因會失民心，認為未必需要完全癱瘓機場運作，「其實延遲到少少都已經有效果，或者喺呢度表達下，可以令人哋了解而家發生嘅嘢，唔一定要令人哋唔開心。」

有數十名示威者通宵留守在機場一號客運大樓抵港大堂示威區內。示威者葉小姐表示，昨晚發生衝突時她在外圍支援，她個人不太認同昨天示威者阻擋旅客離境的做法，因會失民心，認為未必需要完全癱瘓機場運作，「其實延遲到少少都已經有效果，或者喺呢度表達下，可以令人哋了解而家發生嘅嘢，唔一定要令人哋唔開心。」她亦不太認同「捉鬼」的做法，但認為前線最後願與其他人溝通和妥協，她亦不會與他們「割席」，「各有各做」。

對於法庭頒下臨時禁制令，禁止示威者阻礙或干擾機場運作，她表示會視乎禁制令實際內容，可能會轉到沒有禁制令的範圍繼續集會，惟坦言會影響示威人數。

機場示威者郭先生。（鄭翠碧攝）

葉小姐的同行友人郭先生指，昨天行動引來比較大反響，因為所面對的是普通人，「之前就算扔磚都唔會割席，因為我哋面對嘅係『那渣』嘅人，但今次只要有少少唔公道，迴響都會好大。」另一名示威者黃小姐則稱，當禁制令正式生效後才會考慮離開，認為留在機場集會十分重要，因為可以向旅客表達訴求，「會知道真相，唔會被人蒙蔽，和理非也可以參與。」

機場示威者黃小姐（圖中舉牌者）。（鄭翠碧攝）

另外兩名示威者關先生及關小姐昨天下午已到機場集會，目睹昨晚衝突。關先生不認同圍堵內地人的做法，「打人、剝奪佢嘅私隱，我哋都唔想我哋俾人咁做啦，我哋都唔應該施加喺佢身上。」關小姐補充，明白連月來的示威令前線示威者容易情緒波動，所以他們當時也有上前調停，「我哋唔想因為呢啲事而令到運動有啲畀人指點嘅地方，佢哋都意識到自己激動咗，有啲人會口頭上有啲爭拗，但會停咗嗰啲行為。」

關小姐又稱，昨晚警察突然出現，令示威者情緒激動，明白警察希望協助救護員離開，但警方應與機場協調，例如透過廣播讓示威者了解警察到場目的，「噚日咩廣播都無，訊息好混亂。」對於禁制令，關先生認為，相信如無刻意阻礙交通，亦難以被驅趕或被捕。

機場示威大學生Alice（左）及大專生阿軒（右）。（勞敏儀攝）

大學生Alice自言在過去示威活動一直站在最前線，面對連串不公事件已經由「和理非」變成「勇武派」。她說，已連續五日參與機場集會，過去兩晚均在機場通宵留守，坦言面對政府兩個月拒絕回應五大訴求、有示威者被射爆眼等，難以停止抗爭。對於機場昨晚發生的衝突，她認為源於周日有警員喬裝示威者，令示威者感憤怒及無能為力，也承認有不完善地方及改進空間，但強調「不割席、不分化」。她又認為「鬼永遠清唔晒」，希望示威者勿忘初衷、尊重前線決定，並批評機管局申請臨時禁制令做法是政治打壓、偏向政府。

大專生阿軒昨晚有份包圍《環球時報》男記者，他憶述該男子當時裝束及行為有可疑，在女示威者前面目猙獰。當要求他表明身份及展示記者證對方時即轉身離開，才令示威者情緒激動。他承認昨晚行動有不足，稍後或有道歉行動，向旅客致歉，亦指「鬼清唔晒，只會越來越多，所以冇必要刻意去捉」，希望聚焦在五大訴求。