美食博覽2019開鑼　排隊人數大減　市民：經濟差但都要食

第30屆美食博覽聯同美與健生活博覽、家電‧家品‧博覽、香港國際茶展，以及由香港貿發局及現代化中醫藥國際協會合辦的「國際現代化中醫藥及健康產品會議」，今日（15日）起一連五日‪於灣仔會展舉行。 美食展早上10時正式開鑼，逾百市民提早到場排隊等候「搶心頭好」，排頭三位的蔡先生指，清晨6時已到場，預料花費約千元購買月餅及歐洲食品。

美食博覽‪於今日至下周一‬（19日）舉行，惟近期社會動盪，發生連串遊行示威活動，不少市民的消費意欲降低。現場所見，場外等候約200人，較去年首日開鑼前人潮少。踏正10時開幕，部分市民匆匆跑入場內，到心儀攤位搶購。

排頭三位、居於深水埗的蔡先生指，今早6時已到場排隊，目標是搶購歐洲食品。（李慧妍攝）

排頭三位、居於深水埗的蔡先生指，今早6時已到場排隊，事前無想過能搶得頭位。他表示，目標是搶購歐洲食品，約花費200元買黑松露等，「搶得幾多係幾多，都預咗冇。」他又指，預計花費500至1000元買月餅，「雖然經濟差，但無計都要食。美食展嘅優惠多、款式多。」

門票詳情

10元至40元（一般市民，分別到1個到4個展覽館）；

30元至10元（訪港旅客）；

10元至20元（傷健人士）；

入場人士可追加15元參觀尊貴美食區

購票方法：可於全線7-11便利店，指定OK便利店、快達票售票網、AlipayHK app及於展會現場發售。