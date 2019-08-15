【機場集會】民間記者會發言人：機場衝突非原意　無大台難作道歉

政府修訂《逃犯條例》風波未平，反修例市民多次發起遊行，要求政府回應訴求及控訴警方濫權。其中由上周五起，有示威者到機場集會，機管局本周一下午突取消所有行班，到周二變成示威者與旅客衝突，有旅客未能進入禁區，驚惶失措，淚灑機場，更有兩名內地男子（包括內地《環球時報》記者）遭示威者綁手拒放，令機場「和理非」集會受到質疑。 由網民發起的「民間記者會」今日（15日）第四度舉行，會上發言人稱衝突行為非示威者原意，惟由於行動「無大台」，難以就道歉與否作決定，但強調已就行動作檢討，「示威者願意喺討論過程搵到更好方法，不斷去進步。」

↓↓8.13機場萬人接機 旅客受阻情況↓↓

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因應本周日（11日）於尖沙咀發生的警民衝突，警方於清場行動時，一名穿著黑衣的女示威者疑中布袋彈，右眼受傷恐失明又毀容。於周一及周二分別有大批市民到機場集會，控訴警方濫權行為。當中於周二有集會人士在機場阻塞旅客進入禁區，並有兩名內地旅客被示威者發現後，遭用膠索帶綁手，不准救護員帶離。

何先生稱不擔心機場事件影響示威者嘅團結度。（羅君豪攝）

不怕影響示威者團結度

民間記者會發言人何先生回應事件，稱獲悉示威者中就機場事件有討論、分歧，惟由於活動「無大台」，認為出現爭論屬正常現象，不過難以就道歉與否代表其他示威者決定。他續稱，示威者發現事情問題所在後，願意透過討論去做得更好，繼而不斷進步，不擔心事件會影響示威者的團結度，因大家的前提為要求政府回應五大訴求，「所有爭論只係希望群眾運動向更好方向去走。」

他又表示，過往機場集會均和平舉行，而周二事件應歸究於警方滲透示威者內，在周日示威者派出「臥底」進入示威者中，「（示威者）好擔心身邊嘅人係俗稱嘅『鬼』，如果唔係（警方行動），示威者唔會好似驚弓之鳥，去採用唔係太好嘅方法去制止疑似內鬼。」他呼籲警方應停止進行不合理行為，而市民不應向惡勢力低頭，繼續上街表達訴求。

孫小姐稱相信襲擊行為不是示威者原意。（羅君豪攝）

昐相信前線檢討能力

另一位發言人李先生稱，同意要就機場事件作檢討及反思，而事實上亦有人正在檢討如何於合適程度去進行運動，「請大家相信前線行動人員嘅集體智慧、檢討行動能力及反思能力。」

對於機管局就機場集會申請禁制令，發言人孫小姐稱做法影響市民自由表達訴求的權力，但強調大家仍有各種方法去表達訴求。