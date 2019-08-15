【陳茂波派糖】$2500津貼中小幼學生有份　大學生卻非「持分者」

反修例風暴引爆民怨，財政司司長陳茂波今日（15日）出席政府記者會，宣布一系列紓困措施，其中政府宣布在2019/20學年，為本港的幼稚園、小學及中學日校學生提供每人2,500元的津貼，料90萬學生受惠，涉23億元，但有關措施不包括大學生。有關做法，令人聯想到特首林鄭月娥早前所說的「No Stake」論，質疑是否因不少大學生參與示威，故未能成為派糖措施的「持分者」。 陳茂波在記者會中回應，並非有意遺漏大學生，但認為現時已有其他措施幫助大學生，例如學生貸款。

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陳茂波：已有貸款、獎助學金等

有記者問到，政府向幼稚園、中小學生提供援助，為何獨欠大專院校的學生；以及有政黨向司長建議每位永久性居民派發8,000元，為何沒有採納；又引述坊間質疑，指政府經濟環境比2003年更嚴峻的說法，認為現時恒生指數、失業率等都未到2003年的水平。

陳茂波先回應全民派錢的問題，他指現時提供的措施，比起全民派錢更有針對性。經濟環境方面，陳茂波認為現時的經濟環境有減弱情況，物流、運輸、旅遊相關行業等行業都受很大影響，政府評估外圍經濟挑戰大，以颱風為比喻，指現時像是「三號風球」狀態，風暴對正香港，政府要預早做準備。

對於只派糖予幼稚園和中小學生的問題，陳茂波初時只回答，這些措施是希望幫助減輕其家長的負擔，未有正面回應。記者追問，那是否因為大學生如特首所指，並非社會持分者，所以就不用幫？陳茂波否認，指現時大學同學如有需要，已有貸款、獎助學金等措施，認為這和中小幼學生的情況不同。

陳茂波出席政府記者會，宣布一系列紓困措施。（李澤彤攝）