【逃犯條例】市民自發到葵芳站清除催淚彈殘餘物質

警方早前在葵芳港鐵站內發射催淚彈，事後即使港鐵派員清潔港鐵站，但仍有市民擔心有殘餘化學物遺留站內。約10名市民今日（16日）自發到葵芳站清潔，希望減少催淚彈對市民影響。有市民表示，支持示威者的做法，質疑警察決策。

網民自發清潔葵芳站內催淚彈殘餘化學物。（梁鵬威攝）

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香港警察在周日（11日）晚於葵芳地鐵站內發射催淚彈，以圖驅散當時在站內的示威者。事件引起爭議，包括警方沒有顧及路過乘客和市民，以及催淚彈殘餘化學物會遺留在站內。

今晨（16日）有多名網民自備清潔用具到葵芳站清潔，試圖清除催淚彈遺下的物質。他們發現港鐵大堂的牆壁罅隙依然非常骯髒，期間有港鐵職員與參加者理論，表示已經加強清潔，但最終允許網民清潔車站。

參加者陳先生表示，活動無大台不是示威，亦不是做給別人看，而是市民相信自己的價值觀和理念，為社會行出來。「警察經常在記者會上表示催淚彈對人體沒有實質傷害，如果屬實，警察和其家人都應該親自去感受一下。」

在附近工作胡先生表示支持行動，「市民是有眼看的，警察聲稱市民在站內有危險因而釋放催淚彈，毫無說服力非常荒謬。」另一名樊先生則認為做法具感染力，又指港鐵未有徹底清潔車站前網民已經自發為市民服務，令市民改觀。他亦質疑警察的行動，「當時有市民和港鐵職員在內，警察是否適合釋放催淚彈呢？」