長實擬於大埔鳳園建1462伙　鄰近「嵐山」　包括芊色花園部份地皮

根據城規會資料所示，長實擬在鳳園一帶興建5幢28至29層高的住宅大廈，以提供1,462伙。申請地點鄰近長實大埔鳳園的其他項目，如「鳳賢居」及「嵐山」，擬建的地皮亦包括部份「芊色花園」用地。

申請人擬建5幢28至29層高的住宅大廈，同時設兩幢3層高的會所，以提供1,462伙。（城規會文件）

申請地點鄰近長實大埔鳳園項目「鳳賢居」及「嵐山」。申請人擬將現址的綜合發展區用途，改劃為乙類住宅地帶。地盤面積約13,920平方米。

據資料顯示，土地由「Fantastic State Limited」擁有，其母公司或控股公司為長江，亦包括約3,898平方米的政府土地等。

提供1,462伙

申請書指出，已重新檢討有關地點的發展土地潛力，包括考慮了土地擁有人業權、祖堂、有業權問題的土地。

申請人擬建5幢28至29層高的住宅大廈，同時設兩幢3層高的會所，以提供1,462伙，其中住用的地積比率為5倍。申請人指出，地點擁有各類公共交通服務，以連接至大埔墟站。

「芊色花園」曾被發現丟空

今次申請涉及一部份的「芊色花園」地皮。翻查資料，「芊色花園」一直被受爭議。長實「嵐山」鄰近有「蝴蝶天堂」之稱的大埔鳳園。當年城規會有條件通過的規劃申請，地契要求長實需要負責屋苑旁邊「芊色花園」的管理及維修保養。

不過項目入伙約兩年後，有人發現「芊色花園」遭丟空，住戶亦不能內進。直至後來有傳媒揭發事件，地政署回覆指，地契並無規定「芊色花園」必需對外開放。