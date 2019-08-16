二級歷史建築「龍圃」曾擬向公眾開放　現申建遊客中心

位於新界青龍頭的二級歷史建築「龍圃」，屬於中式私人花園，至今仍未向公眾正式對外開放。城規會文件指出，「龍圃」擬將現有的游泳池改建為集會會堂，以作遊客中心用途。

城規會文件指出，「龍圃」擬將現有的游泳池改建為集會會堂，以作遊客中心用途。（Google map街景圖PERRY K.C. LEE提供）

據城規會文件所示，申請人擬將「龍圃」內現有的游泳池，改建為集會會堂，以作遊客中心用途。

擬議發展涉及25座構築物或建築物，總樓面面積約1,255平方米，當中包括括一幢一層高的集會會堂。此外，申請人亦擬提供8個單位，當中包括小型或旅遊巴車位。

2010曾申請改劃 擬開放參觀

據資料顯示，「龍圃」於2010年亦曾向城規會申請改劃土地用途，將綠化地帶改作「其他指定用途（文化遺產）」地帶，預計花費約1.3億元作翻新及擴建。申請書當時指，計劃每周可收取入場費，供約500名訪客到場，同時，亦能出租作其他用途，如婚禮等，惟申請最後被撤回。

早於1950年代興建

據資料所示，「龍圃」是已故華人社區領袖及慈善家李耀祥的私人花園，早於1950年代興建，佔地2.56萬平方米。花園曾於80年代以前曾開放給公衆參觀。

建築以中國傳統庭園式設計，其建築物及園林的建造和佈局參照了北京宮廷式建築的特色，屬中國文藝復興式的建築。古物諮詢委員會指出，類似的建築在香港並不多見，相信是出於當時中國著名建築師朱彬的手筆。

「龍圃」曾在70 年代曾借給占士邦電影《鐵金剛大戰金槍客》拍攝外景，主角占士邦與裸泳美女，曾在「龍圃」內的游泳池出演對手戲。此外，李小龍的《龍爭虎鬥》亦曾在「龍圃」內拍攝。