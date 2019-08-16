百植坊皮膚膏含第1部毒藥　衞生署呼籲市民停止使用

衞生署今日（16日）呼籲市民切勿購買或使用一款名為「百植坊皮膚膏」的外用產品，因發現該產品含有「二丙酸倍他米松」，屬於《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。衞生署提醒，已購買上述產品的市民應停止使用該產品，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1856室衞生署藥物辦公室銷毀。

衞生署呼籲市民停止購買、使用百植坊皮膚膏。（政府新聞處）

衞生署跟進市民投訴，透過網上社交平台購得上述產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，該產品含有「二丙酸倍他米松」，屬於《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥。「二丙酸倍他米松」是用於治療皮膚炎症的類固醇物質，不適當或過量使用類固醇會引致皮膚問題及全身性副作用如圓臉、高血壓、高血糖、皮膚萎縮、腎上腺皮質功能不全及骨質疏鬆等。

衞生署稱，含有「二丙酸倍他米松」的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於藥房出售。

根據《條例》，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。衞生署提醒，已購買上述產品的市民應停止使用該產品，如有懷疑或用後感到不適，應尋求醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將產品交予灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1856室衞生署藥物辦公室銷毀。