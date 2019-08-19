【逃犯條例】青年涉機場傷付國豪被拒保釋　警需時查其他涉案人

市民上周一連續兩日在機場集會抗議《逃犯條例》修訂案，內地男子付國豪上周二晚在機場被懷疑身分，遭索帶綑手，官媒《環球時報》其後發聲明指他為旗下記者。19歲青年事後被捕，被控參與非法集結、傷人及襲擊致造成身體傷害共3罪，今（19日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，還柙至10月28日再訊，以待警方檢視閉路電視、調查其他涉案人士等。庭上透露，被告早前涉於沙田新城市廣場襲警，該案會於本周五提堂。

付國豪出院後接受傳媒採訪時表示，自己幸運沒受致命傷，依然愛香港。（微博）

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被控非法集結及傷人

被告賴雲龍，19歲，被控於本月13日至14日期間，在香港機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與非法集結、一起非法及惡意傷害付國豪；及於14日在J通道附近襲擊付，因而對他造成身體傷害。

警誡下稱認為付是間諜

控方指被告在警方保釋期間干犯此案，反對擔保。辯方形容兩案有別，續指雖然控方指稱他襲擊記者，但付國豪當時並無提及記者身份，故被告有合理原因懷疑。據悉，有人警誡下稱：「我認為佢係中國間諜，所以打佢。」辯方又透露，被告小六學歷，任兼職侍應，月入8千；父母離異，於公屋單位獨居。主任裁判官錢禮批准控方的押後申請，但拒絕被告保釋。

庭外消息指，付被圍堵期間疑遭被告腳踢及以美國旗桿「篤」中，在擔架上亦被拳打；頭、頸及手受傷。亦有早前報道指，事發前，手持記者反光衣的付國豪在現場被多番追問身份，但他僅以英文自稱遊客。在場人士從他身上搜出內地護照、身份證、印有「我愛警察」的藍色上衣等。有網民發現其入境標籤屬訪客身份，質疑他不能在港工作。

案件編號：ESCC1952/2019