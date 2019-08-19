警員涉警署內偷竊　處理失物時疑用A貨換42萬真勞力士　案件開審

一名警員在處理一隻價值42.5萬「勞力士」的失物手錶時「偷龍轉鳳」，將自己手上的偽冒「勞力士」放入證物袋供上司簽署，後來雖已換回，惟其上司覺情況有異。男警辯稱因曾以為遺失了「真」勞力士錶，才拿自己的「假勞」暫代，以爭取時間尋回，找到「真」錶後已立即「還原」。惟男警仍被控盜竊罪，他否認指控，案件今（19日）在區域法院開審。

被告周立駿在區域法院否認一項盜竊罪。(資料圖片)

被告周合駿，27歲，被控於2018年6月26日在長沙灣警署報案室，偷竊一隻型號為Cally-Daytona 116506的「勞力士」手錶，價值42.5萬元。

控方指，被告於2017年6月6日在長沙灣警署當值時，在處理一宗拾獲財物的案件時，偷取該淺藍色錶面的勞力士失物手錶，並以一隻黑色錶的A貨「假勞」手錶「偷龍轉鳳」，不誠實地挪佔屬另一人的財產，並意圖永久剝奪該另一人的財產。

事主踢波後失錶 朋友拾到交警署

控方在開案陳辭透露，案中的男事主鍾曉峰，於案發前一晚，在長沙灣踢足球後遺失了一隻價值42.5萬元的手錶，那是一隻淺藍色錶面的勞力士手錶，翌日其「波友」李民耀在衣服中找到藍色錶面的勞力士手錶，並交到長沙灣警署。

李把錶交到警署當天，被告正在當值，被告收過手錶後，將手錶放進證物袋，然後向李發出一張收據。被告之後將該證物袋放進他右腰後的黑色尼龍袋中。

被告把偽冒錶放證物袋給上司簽名

被告之後把證物拿到證物室，並向當值同事展示了一隻仿冒錶，該手錶當時存放在一個沒有封口的證物袋中，被告問同事如何將該手錶交至證物室，又向上司匯報有一宗拾獲財物的案件，並向上司展示封存在證物袋的手錶，他給上司的手錶，是一隻劣質的勞力士地通拿系列手錶，錶面黑色，上司檢查後在證物袋上加簽，並著被告盡快交到證物室。

一小時後把原本失物交回

控方指，被告把該黑色錶面的偽冒錶到證物室後，當值警員指封存方法不符要求，將證物袋「打回頭」。被告一小時後，將原來藍色錶面的勞力士手錶放進證物袋，並交到證物房，但該證物袋上沒有被告上司的簽名。

上司查問時講錯錶面顏色

同日稍後，被告上司收到警察公共關係科的查詢，希望確認手錶是否已尋回，被告此時告知上司，較早前收到物主的來電，並已告訴物主他的朋友已將手錶交到警署，被告又指該手錶是黑色錶面，但翌日又向上司澄清，錶面應是淺藍色的才對。

聲稱曾失錶故用另一錶暫代

上司發現被告的說法前後不一，並交由重案組警員調查，被告錄取警誡供詞時稱，他當日前往證物室途中發現手錶不在手上，害怕遺失證物會失去工作，故把他自己的仿冒勞力士暫時充當證物，藉此爭取更多時間尋找。他後來在其尼龍小包內尋回該藍色錶面的「真」手錶，便即將仿冒手錶換回來。惟他下班後因為惶恐，已把其黑色錶面的「假勞」扔進海裡。被告在去年8月2日被捕。

「波友」稱怕風險才把錶交到警署

手錶物主的友人李民耀供稱，由於他在2017年6月26日發現「波友」鍾曉峰的失錶在其衫袋，由於害怕袋住會有風險，故交到長沙灣警署，當天涉案手錶由被告接收，被告將收據給予他，他拍下收據的照片，並告知鍾已將失錶交到警署。

聆訊明續。

案件編號：DCCC768/2018